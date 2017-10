Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie by měli být na summitech EU schopni efektivně řešit otázky, které jsou dlouhou dobu zablokované na odpovídajících ministerských radách. Před vrcholným setkáním koncem týdne to šéfům států a vlád napsal předseda schůzek Donald Tusk. Je podle něj potřeba političtější přístup k diskusi, větší odhodlání řešit politicky citlivé otázky a v případě potřeby i častěji svolávaná setkání.

"Navrhnu množství debat s cílem rozetnout gordické uzly těch nejcitlivějších otázek jako je migrace nebo měnová unie," napsal dnes večer Tusk lídrům před jejich čtvrtečním a pátečním bruselským setkáním. Už odpoledne uvedl dobře informovaný unijní činitel, že Tusk by například dlouhé měsíce zablokovanou diskusi o reformě unijního azylového systému chtěl vyřešit do léta příštího roku.

Tusk dnes večer zveřejnil několikastránkový přehled další práce unijních summitů, na kterém začal pracovat po neformálním summitu před více než dvěma týdny v Tallinnu. Materiál nazvaný "Agenda lídrů" je jakýmsi jízdním řádem příštích vrcholných schůzek a jejich základních témat.

Pro každé z nich také šéf Evropské rady plánuje připravit dopředu poznámky, shrnující rozdíly mezi postoji zemí, na jejichž základě by se pak měla debata odvíjet. Tusk ale zároveň zdůraznil potřebu udržet jednotu unijních zemí a to, že právě v rámci 28 či 27 států by se měla do budoucna zásadní debata odvíjet. Teprve pokud se to nepodaří, mohla by přijít na řadu spolupráce skupiny zemí tak, jak to předpokládají unijní smlouvy.

Tusk kvůli této věci v minulých dnech objel řadu hlavních měst unie a s mnohými dalšími předsedy států a vlád mluvil telefonicky. Posledním z nich byl dnes po 17:00 španělský ministerský předseda Mariano Rajoy.

Se svou agendou chce Tusk své partnery seznámit v pátek ráno před tím, než se prezidenti a premiéři 27 zemí unie začnou bavit o vývoji jednání kolem britského odchodu z bloku.

Z dnešního Tuskova "předsummitového" dopisu také plyne, že svůj pohled na stav jednání o brexitu bude britská premiérka Theresa Mayová prezentovat u večeře ve čtvrtek. Páteční části schůzky k brexitu už účastna nebude.