Americké finále na tenisovém turnaji ve Stanfordu vyhrála Keysová

Americké finále ve Stanfordu vyhrála Madison Keysová. Třetí nasazená tenistka porazila v neděli v Kalifornii 7:6, 6:4 turnajovou šestku CoCo Vandewegheovou a získala první letošní titul.

Dvaadvacetiletá Keysová vstoupila kvůli operaci levého zápěstí do sezony až v březnu a ve Stanfordu ukázala návrat k někdejší formě. V semifinále vyprovodila za necelou hodinu wimbledonskou šampionku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska a ve finále bez ztráty podání zdolala krajanku Vandewegheovou.

"Nemám za sebou lehkou sezonu, ale konečně cítím, že jsem na správné cestě, a mám ze svého tenisu dobrý pocit. Je to skvělý vstup do US Open série," uvedla Keysová. Rodačka z Boca Raton na Floridě získala třetí titul v kariéře, po dvou na trávě první na tvrdém povrchu.

Stejně jako Vandewegheová, jež si alespoň částečně spravila náladu vítězstvím ve čtyřhře, se Keysová v novém žebříčku WTA vrátila do elitní dvacítky.

Mistryně obratů Makarovová vyhrála turnaj ve Washingtonu

Ruská tenistka Jekatěrina Makarovová otočila ve Washingtonu třetí zápas za sebou a získala po třech a půl letech titul na WTA Tour. Nasazená sedmička porazila v nedělním finále v americké metropoli 3:6, 7:6, 6:0 turnajovou čtyřku Julii Görgesovou z Německa.

Devětadvacetiletá Makarovová, které ve čtvrtfinále vzdala ve třetím setu kvůli vyčerpání turnajová jednička Simona Halepová z Rumunska, si obraty užívala. "Pokaždé, když jsem otočila zápas, jsem z toho měla skvělý pocit. Snila jsem o tom, že tenhle turnaj vyhraju, a povedlo se," řekla čtyřnásobná grandslamová šampionka a olympijská vítězka ve čtyřhře.

Moskevská rodačka Makarovová získala třetí singlový titul v kariéře a první od února roku 2014, kdy ve finále v Pattayi porazila současnou světovou jedničku Karolínu Plíškovou.

Ještě déle čeká na turnajový triumf Görgesová, jež prohrála šesté finále v řadě - z toho třetí letos - od vítězství v roce 2011 ve Stuttgartu. Osmadvacetiletá Němka přitom za stavu 6:5 v druhém setu podávala na výhru v zápase, od toho okamžiku už ale nezískala jediný game.

Výsledky tenisového turnaje žen ve Stanfordu

(tvrdý povrch, dotace 776.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Keysová (3-USA) - Vandewegheová (6-USA) 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra - finále:

Spearsová, Vandewegheová (3-USA) - Dayová, Dolehideová (USA) 6:2, 6:3.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen ve Washingtonu

(tvrdý povrch):

Ženy (dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Makarovová (7-Rus.) - Görgesová (4-Něm.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:0.