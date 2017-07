Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Turisté putující po hřebeni Krkonoš mohou ve výšce 1288 metrů nad mořem sledovat stavbu nové Petrovy boudy. Do konce letošního roku má být dokončena hrubá stavba včetně střechy a oken. Celá stavba by měla být dokončena v roce 2019. Pro ČTK to uvedl Martin Havlík ze společnosti Snowy Chalet, která nový objekt za zhruba 120 milionů korun buduje. Původní Petrovu boudu v roce 2011 zničil požár.

Stavba objektu, který leží zhruba pět kilometrů severně od Špindlerova Mlýna, je kvůli klimatickým podmínkám obtížná. Například letos bylo možno obnovit práce po zimní přestávce až po Velikonocích. Dělníci v červnu pracovali třeba na dřevěné konstrukci třetího nadzemního patra, dokončili podkladní betony a příčky a stále pokračuje výroba oken a dveří či prvků fasády.

Stavba nové Petrovy boudy tvořené dvojicí objektů začala v květnu 2016. Celkem nový objekt nabídne 62 lůžek, část objektu má také sloužit jako záchytný bod pro turisty, v budově má také fungovat útulna pro turisty s nepřetržitým provozem.

Původní Petrovu boudu, která patřila mezi nejstarší krkonošské boudy, tvořila trojice budov. Od roku 2008 byla chátrající bouda pro turisty uzavřená a podle některých odborníků hrozilo, že se kvůli špatnému technickému stavu zřítí. Prvního srpna 2011 budovu zničil rozsáhlý požár. Podle hasičů byl oheň založen úmyslně, policie však pachatele neodhalila a případ odložila.