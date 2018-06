Plzeň - Destinační agentura Brdy připravila na léto seriál 15 jednodenních komentovaných výletů do Brd s průvodcem, absolvovat je lze na kole i pěšky. Mají zvýšit zájem turistů o nejatraktivnější střední Brdy, které tvoří více než polovinu plochy CHKO Brdy. CHKO vznikla v lednu 2016 po zrušení vojenského prostoru. Návštěvnost oblasti, která byla 90 let veřejnosti uzavřená, trvale roste. Turisté se ale často obávají, že zabloudí, anebo neví, kde najdou nejatraktivnější místa, jež jsou většinou mimo cesty. ČTK to řekl Luboš Gardoň, manažer agentury.

Už loni uspořádala agentura několik výletů a zájem bylo velký. Letošní výlety s devíti průvodci začnou tuto neděli, zamšří se na vzácnou květenu Brd a potrvají o víkendech až do 21. října. Tématy jsou kromě unikátních rostlin a živočichů také historie oblasti, zaniklé obce, vojenské i geologické zajímavosti, památky a výhledy do krajiny. Výlety pro až 40 účastníků začínají a končí v místech dostupných hromadnou dopravou na okraji CHKO.

"Mnoho lesních rozcestí v Brdech vypadá podobně a tak se ti, co se dobře neorientují v mapě nebo nepoužívají GPS, mohou lehce ztratit," řekla Radka Žáková, která dělá průvodkyni na kole 15. rokem. Podle ní jde o oblast bez občerstvení a bez vesnic, kde by mohli lidé turistům pomoci.

"Přístup lidí se mění. Češi poznávají, že na výletě do přírody s průvodcem toho uvidí a poznají mnohem více, než když si trasu naplánují podle mapy a pojedou či projdou si ji sami," uvedla Žáková. Podle ní jsou lidé ochotni si za tuto službu zaplatit; brdské výlety přijdou na 110 Kč pro dospělého a 90 Kč pro děti. Pěší trasy budou dlouhé do 15 kilometrů, cyklistické do 35 km. Na výlety je nutná rezervace na telefonu nebo na webu. Termíny zatím nejsou vyprodány.

"Potenciál Brd stále není využitý," řekl Gardoň. Loni navštívilo střední Brdy asi 25.000 turistů, což bylo meziročně o zhruba 30 procent více. V případě zájmu nevylučuje další výlety. Školy nebo větší skupiny si mohou dohodnout individuální termíny.

V CHKO Brdy je nyní proznačeno asi 150 kilometrů cyklotras a dalších 50 km se ještě připravuje. Desítky kilometrů jsou pro pěší.

Agentura spolupracuje s obcemi Strašice, Rožmitál, Obecnice, Spálené Poříčí, Mirošov a Jince. Společně chtějí podpořit infrastrukturu oblasti, což je hlavní podmínkou výraznějšího zájmu o Brdy, kde podle Gardoně 90 let nefungovala žádná podpora cestovního ruchu a byla tam stavební uzávěra. "Podbrdské obce vítají aktivity, které přilákají návštěvníky do Brd hlavně k delším pobytům s přespáním na tři čtyři dny," řekl starosta Spáleného Poříčí a náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Z Prahy mohou lidé využít cyklovlak do Brd, který jede o víkendech a ve svátcích z hlavního nádraží v 08:46 a v 19:15 se vrací. Z Plzně do Příbrami jezdí cyklobus, a to i ve všední dny. Plzeňský a Středočeský kraj už vydaly mapu Brd a dokončují průvodce.