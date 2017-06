Brno - Masový turismus na nejvyhledávanějších místech světa se proměnil. Už nejen Japonci a Korejci "vyskáčou z autobusu", nafotí selfie a jedou zase pryč, řekl ČTK cestovatel a dokumentarista Michal Gálik. Během jednoho roku navštěvuje významné turistické cíle po celém světě a ze všech přiveze minutový videozáběr, který zabere celé okolí, všech 360 stupňů. Pracuje pro brněnskou společnost Sygic Travel, která poskytuje webovou a mobilní platformu pro celosvětový plánovač výletů. Přestože má raději místa turistů prostá, kvůli práci se musí také "prodírat davy selfíčkářů".

"Je pro mě nepochopitelné a jsme zmatený z toho, proč lidé jen vyskočí z autobusu a nafotí selfie. Už není důležité vychutnat si atmosféru místa, ale získat trofej v podobě fotky," uvedl Gálik. I proto je rád, že mu občas zbývá čas natáčet i místa, o kterých se dozví od místních. "Třeba v Barceloně mi řekli o kopci, kde se scházejí mladí, pijí víno a hrají na kytary. Taková místa mám mnohem radši," řekl. Dodal, že jeho záběry však na rozdíl od běžných průvodců ukazují realitu. Jako velmi romantické se propaguje svítání slunce u chrámu Angkor Wat v Kambodži. Na záběru uvidíte z jedné strany nádherný východ slunce, ale kdybyste se ohlédli za sebe, uvidíte 2000 lidí, řekl Gálik. Například z Vatikánu a obřích davů prý po natočení záběrů vysloveně prchal.

Za devět měsíců už navštívil 20 zemí od Evropy přes Asii po Austrálii a ve zbývajících čtyřech měsících mu zbývají ještě významná evropská města a severoamerický kontinent.

Z pohledu mnohých získal na rok práci snů. Na náklady firmy procestuje řadu zemí a zajímavých míst. "Už dřív jsem se věnoval natáčení. Když jsem se dozvěděl, že Sygic hledá člověka, který by jezdil a natáčel, řekl jsem si, že je to dobré pro rozvoj mojí kariéry," poznamenal sedmadvacetiletý Gálik. Před pěti lety debutoval s dokumentem Zelená poušť o likvidaci pralesů na Borneu a pěstování palem na olej.

Na itineráři cesty se vždy domluví s firmou, která vybírá místa podle zájmu turistů. "Vytvoříme okruh s místy blízko sebe. První bylo Španělsko, Portugalsko, Maroko a Kanárské ostrovy. Pak se vrátím domů a materiály zpracovávám. Vychází to na 60 procent cestování a 40 procent zpracování," řekl. Postupně už navštívil Řecko, Turecko, Spojené arabské emiráty a poté zamířil do zemí jihovýchodní Asie a odtud do Austrálie. "Zajímavých míst je po světě spousta. Ale teď už se musíme soustředit na ta místa, kam jezdí turisté nejvíce. Nejprve objedu Paříž, Londýn, Kodaň, Amsterdam, Vídeň či Budapešť a pak města v severní Americe," vyjmenoval Gálik.

Nejvíc se mu líbilo v Kambodži a v Indonésii, k níž má z dřívější doby vřelý vztah. Ochutnává místní kuchyně, třeba v Kambodži jedl škorpiony. "Ti ještě šli, ale vařená tarantule a hadi, to nebylo nic moc," řekl.

Přestože současný svět nevypadá příliš bezpečně, nikde se prý nebál. "Obavy z terorismu pro mě jsou až někde vzadu, vůbec o tom nepřemýšlím. Ale podvědomě se snažím pohybovat bezpečně a vyhýbat se davům. Víc jsem se bál, když jsem třeba dřív cestoval poblíž míst, kde se bojovalo, jako byl Kašmír či Kongo," poznamenal.

Až dokončí současnou práci, chce pokračovat v natáčení dokumentů a rád by kolem sebe vytvořil profesionální tým. "Musím se to naučit, zatím jsem si všechno dělal sám," dodal.

V cestovatelské aplikaci je nyní 20 milionů turistických míst, kde se lze podívat, co zajímavého se na kterém místě nachází.