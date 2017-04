Ankara/Vídeň - Turecká nacionalistická opozice, která podpořila prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v kampani před ústavním referendem, považuje výsledek nedělního hlasování za závazný pro všechny. Vůdce Strany národní akce (MHP) Devlet Bahçeli referendum hodnotil jako úspěch. Turci se těsnou většinou 51 procent hlasů vyslovili pro přijetí ústavních změn, jež zásadním způsobem rozšiřují prezidentské pravomoci. Svaz tureckých právníků ale považuje započtení hlasů z neoznačených obálek za problematické.

Největší opoziční formace Lidová republikánská strana (CHP) stejně jako prokurdská Lidová demokratická strana (HDP) výsledek považují za zmanipulovaný. Ústřední volební komise totiž povolila započítat i hlasy neoznačené úředními razítky. Místopředseda CHP Bülent Tezcan dnes požádal volební komisi o zrušení výsledků referenda. Přiznal ale, že neví, kolik neorazítkovaných obálek bylo k započtení hlasů přijato. Před úřady volební komise v Ankaře a Istanbulu dnes stály ve frontách stovky lidí, kteří chtěli požádat o zrušení výsledku. Podle agentury AP jsou přesvědčeni, že při sčítání byl porušen zákon.

Bahçeli dnes prohlásil, že výsledek referenda je "nepopiratelný úspěch" a měl by být závazný pro všechny.

Pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) označili započítání neorazítkovaných hlasů za protiprávní.

Jedním ze zahraničních pozorovatelů byla Rakušanka Alev Korunová, která dnes stanici ORF řekla, že zmanipulováno mohlo být až 2,5 milionu hlasů. Mise OBSE také poukázala na to, že v kampani dostali více prostoru zastánci změny ústavy a že vláda umlčela kritiky kromě jiného zatýkáním novinářů. Jedním z nich je Deniz Yücel, který se narodil v Německu v rodině tureckého přistěhovalce. Pracoval pro německý Die Welt, ale byl zatčen v Turecku a je podezřelý z podpory terorismu. List Die Welt dnes ponechal na své stránce prázdné místo, kde otiskoval Yücelovy příspěvky.

"Faktem je, že podle zákona lze k hlasování použít jen označené obálky. Ústřední volební komice nicméně rozhodla - protiprávně -, že přijaty (ke sčítání) budou i neoznačené obálky. Panuje podezření, že zmanipulováno mohlo být až 2,5 milionu hlasů," řekla rozhlasu Korunová, která je členkou rakouského parlamentu za Zelené.

HDP tvrdí, že započteny byly až tři miliony neoznačených obálek a jejich vyřazení by mohlo zvrátit celkový výsledek, protože příznivci změn zvítězili převahou asi 1,5 milionu hlasů.

Svaz tureckých právníků označil postup volební komise za porušení zákona, které znemožnilo náležité sečtení hlasů. Svaz předpokládá, že komise si uvědomuje svou ústavní odpovědnost.

Předseda komise Sadu Güven v pondělí řekl, že na to, aby byly volební lístky neplatné, by bylo třeba dokázat, že byly do volební místnosti přineseny zvenčí. Kolik neorazítkovaných lístků bylo do výsledku započteno, podle něj není možné přesně zjistit.

Turecký premiér vyzval opozici, aby uznala výsledky referenda

Řeči o manipulaci s hlasy při nedělním referendu jsou marnou snahou o zpochybnění výsledků. Řekl to dnes turecký premiér Binali Yildirim. Turci v referendu přijali navrhované změny ústavy těsnou většinou 51 procent hlasů. Opozice dnes vyzve ústřední volební komisi ke zrušení referenda, neboť je úpřesvědčena, že hlasování provázely podvody. Yildirim ale opoziční předáky vybídl, aby výsledek uznali.

Lidé se podle premiéra vyslovili pro změnu parlamentního systému na prezidentský. "Opozice by neměla mluvit, když promluvil lid," prohlásil.

Pochyby vyvolalo rozhodnutí volební komise, která povolila započítat i hlasovací lístky bez požadovaného úředního razítka. Opozice tvrdí, že těchto hlasů jsou až tři miliony. Ústavní reforma byla schválena většinou 1,5 milionu hlasů, takže vyřazení hlasů z neoznačených obálek by podle opozice mohlo výsledek změnit.

Největší opoziční formace, Lidová republikánská strana (CHP), dnes oznámila, že ve 14:30 (13:30 SELČ) předá ústřední volební komisi výzvu ke zrušení referenda. Strana je rozhodnutá obrátit se i na Evropský soud pro lidská práva, pokud to bude nutné.

Rozhodnutí volební komise kritizovali pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), kteří je považují za protiprávní. Prezident Recep Tayyip Erdogan to označil za politicky motivovaný závěr.

Yildirim dnes také řekl, že jakmile budou výsledky referenda ohlášeny oficiálně, Erdogan obnoví své spojení s vládní Stranou spravedlnosti a rozvoje (AKP), které podle dosavadní ústavy jako prezident musel přerušit. Volební komise chce konečné výsledky vyhlásit 11 až 12 dní po referendu.