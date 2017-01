Ankara - Turecký parlament v neděli v prvním čtení schválil návrh ústavního zákona, který posiluje pravomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Opozice se obává, že tato ústavní změna by mohla zemi ohrozit rostoucím autoritářstvím hlavy státu. Turci by v případě schválení v parlamentu o změně ústavy mohli hlasovat 2. dubna, informoval dnes zpravodajský server listu Hürriyet.

Zákonodárný sbor začal zákon v prvním čtení postupně schvalovat v pátek, kdy odhlasoval první tři jeho články. Poslední, osmnáctý článek poslanci přijali v neděli večer. Nyní mají dvoudenní přestávku, po níž zahájí debatu o možných změnách schválené předlohy před druhým kolem hlasování. Definitivně by mělo o důležitém normativním aktu rozhodnout třetí kolo hlasování.

Návrh úpravy základního zákona by Erdoganovi umožnil zůstat v úřadu teoreticky až do roku 2034. Kromě toho by směl být členem politické strany a vydávat vlastní dekrety. Parlament by také přišel o možnost dohledu nad výkonem funkce hlavy státu. V případě definitivního schválení ústavního zákona by se prezident mohl vrátit do řad vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) a posílit tak svůj vliv v zákonodárném sboru.

Pokud poslanci změny odhlasují i v druhém kole, musí pro celý balíček ještě jednou ruku zvednout nejméně 330 z celkového počtu 550 zákonodárců. Stihnout by schvalování měli do konce tohoto týdne. Na závěr musí reformu ústavy ještě v referendu schválit voliči. Všelidové hlasování by se mohlo uskutečnit ještě letos na jaře. Podle listu Hürriyet ústřední volební komise připravuje jeho konání na 2. dubna.

Vládní AKP má v parlamentu pouze 316 hlasů, podporu má ale ústavní reforma i u většiny poslanců opoziční nacionalistické Strany národní akce (MHP) s 39 zákonodárci. Poslední, osmnáctý článek nového zákona podpořilo 344 poslanců. Proti návrhu vystupují opoziční levicová Lidová republikánská strana (CHP) a prokurdská Lidová demokratická strana (HDP), které případné schválení ústavních změn označují za počátek autoritářského režimu v Turecku.

Podle CHP je dokonce celé hlasování protiústavní. Poslanci by totiž měli o změnách základního zákona hlasovat tajně. Řada zákonodárců vládní AKP ale svůj hlas odevzdala veřejně.