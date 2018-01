Damašek/Ankara - Turecká armáda začala z tureckého území ostřelovat severosyrskou oblast Afrín, ovládanou Kurdy. Ankara několik dní ofenzivu připravovala. Zahájení bojů dnes potvrdily milice syrských Kurdů YPG i turecký ministr obrany Nurettin Canikli.

Ministr řekl, že turecká operace proti oblasti Afrín byla zahájena přeshraniční palbou. Na syrské území podle něj turečtí vojáci nevstoupili.

Mluvčí YPG řekl, že turecká armáda střílela od půlnoci z tureckého území na kurdské vesnice. Útoky podle něj pokračovaly i dnes ráno a na vesnice bylo vypáleno až 70 střel. Mluvčí, který je v Afrínu, také řekl, že milice YPG budou na palbu reagovat.

Canikli televizi Haber sdělil, že Ankara vojenskou operaci konzultuje s Moskvou. Turecko prý musí ze severu Sýrie "odstranit" teroristy. Rusko je spojenec syrské vlády a do Moskvy ve čtvrtek odjeli jednat náčelník generálního štábu turecké armády a velitel tajných služeb.

Turecko o plánech na ofenzivu hovořilo několik dní. YPG, které jsou ozbrojenou složkou syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD), se podílely na boji proti islámským radikálům a mají za sebou podporu koalice, jíž velí USA. Turecko ale jak milice, tak PYD považuje za odnož turecké Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara označuje za teroristickou.

Americké ministerstvo zahraničí vyjádřilo ohledně turecké ofenzivy v Afrínu obavy. Pokud se operace potvrdí, bude to znamenat ohrožení regionální stability a rozhodně to nepřispěje k ochraně tureckých hranic, oznámil dnes v rozhovoru s Reuters představitel amerického ministerstva zahraničí s tím, že zatím čeká na bližší informace o tom, co se v regionu děje.

Kurdové z PYD se tento týden obrátili na světové společenství s výzvou, aby turecké ofenzivě zabránilo. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že Turecko "vyčistí" oblasti u své hranice od teroristů, a kromě operace proti Afrínu pohrozil i útokem na Manbidž. Obě místa leží na severu syrské provincie Halab.