Berlín/Ankara/Damašek - Při ofenzivě, kterou teď na severu Sýrie vede Turecko proti kurdským milicím, byly podle expertů použity německé tanky. Uvedl to zpravodajský server BBC. Německá vláda, která dnes vyslovila obavy týkající se vojenské intervence, proto čelí tlaku, aby odmítla s Tureckem uzavřít plánovanou dohodu, jež by turecké armádě zajistila ještě modernější tanky.

Turecko o víkendu zahájilo operaci namířenou proti kurdským milicím v oblasti Afrín poblíž syrsko-turecké hranice. BBC s odvoláním na německé experty přes obranu napsal, že podle dostupných snímků turecká armáda se svými spojenci v boji proti Kurdům zřejmě použila stejné německé tanky, jako proti radikálům z teroristické organizace Islámský stát (IS). Před několika týdny se přitom ministři zahraničí Turecka a Německa zavázali, že budou usilovat o zlepšení vzájemných vztahů. Obě země spolupracují v rámci NATO.

Minulý týden se objevily spekulace, že Berlín s Ankarou brzy uzavře dohodu, podle níž německý výrobce zbraní Rheinmetall vylepší tanky Leopard-2, které Turecko od Německa koupilo. Modernizace by znamenala, že budou odolnější vůči výbušninám. V německých médiích se přitom spekuluje, že by Ankara výměnou za modernizaci tanků mohla propustit téměř rok zadržovaného německo-tureckého korespondenta deníku Die Welt Denize Yücela. Oficiálně to kabinet popírá.

Proti modernizaci tanků se vyslovili němečtí politici napříč politickým spektrem a požádali německou vládu, aby se k turecké operaci v Afrínu vyjádřila jasně. Šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen z Křesťanskodemokratické unie (CDU) sdělil, že Německo by za žádnou cenu nemělo přistoupit na dohodu s Tureckem o modernizaci tanků. Turecká operace na severu Sýrie podle něj není opodstatněná, jelikož kurdské síly v Sýrii na Turecko neútočily. Röttgen poté ocenil Spojené státy, že se proti turecké ofenzivě postavily.

"Američané jsou jediným spojencem v NATO, který zaujal k situaci jasné stanovisko. Často kritizujeme administrativu prezidenta Donalda Trumpa, ale v tuto chvíli se chová rozhodněji a odvážněji než všichni ostatní, měli bychom si z toho vzít příklad," řekl. V následném rozhovoru s BBC označil tureckou operaci za "nelegální, v rozporu s mezinárodním právem a kontraproduktivní, co se týče boje proti IS".

Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel v pondělí v telefonickém rozhovoru se svým tureckým protějškem řekl, že má obavy z humanitárního dopadu ofenzivy v Afrínu. Mluvčí německé vlády Ulrike Demmerová dnes na tiskové konferenci uvedla, že Berlín požaduje ukončení bojů a otevření koridorů pro humanitární pomoc. Zároveň ale podotkla, že Turecko má na hranicích se Sýrií legitimní bezpečnostní zájmy.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že syrské kurdské milice YPG, které mají pod kontrolou Afrín a více než 400kilometrový úsek severosyrské hranice, hodlá jeho armáda zničit. V uplynulých dnech v důsledku bojů v regionu své domovy podle OSN opustilo asi 5000 lidí.