Praha - Pražský městský soud dnes propustil na svobodu kurdského politika Sáliha Muslima, kterého česká policie v sobotu zadržela na základě mezinárodního zatykače a o jehož vydání usiluje Turecko. Soudce přijal Muslimův slib, že nevycestuje z Evropské unie a že se bude na případná předvolání dostavovat k soudním jednáním. ČTK to sdělila mluvčí soudu Markéta Puci. Turecko muže označuje za teroristu. Turecko dnes poslalo Česku diplomatickou nótu, v níž propuštění Muslima kritizovalo. Oznámil to tureckým médiím turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu.

Dnešní rozhodnutí pražského soudu označil Çavuşoglu za skandální pošlapání práva. "Pro nás je Muslim terorista, vůdce teroristické sítě, a nic tuto pravdu nezmění," citoval ministra na svém webu list Turk Time.

"Rozhodnutí je pravomocné, protože se obě strany vzdaly práva stížnosti," uvedla Puci. Muslimův právník podle ní soudu nabízel vedle klientova slibu i "záruku kurdské organizace", tu však soudce Jaroslav Pytloun nepřijal.

Sedmašedesátiletý Syřan Muslim sice opustil jednací síň v doprovodu policejních těžkooděnců, avšak bez pout na rukou. Oznámení jeho právníka Miroslava Krutiny o propuštění na svobodu přivítali nadšeným křikem Kurdové, kteří politika přišli podpořit na chodbu soudu.

Rozhodnutí soudu je politické a znamená podporu teroristické organizace. Řekl to dnes podle deníku Sabah místopředseda turecké vlády a vládní mluvčí Bekir Bozdag. Představitel syrských Kurdů Muslim patří ke kritikům turecké vlády, která ho považuje za teroristu.

"Rozhodnutí je v rozporu s mezinárodním právem a bude mít vliv na vztahy s Českou republikou," komentoval dnešní verdikt pražského městského soudu Bozdag. Dodal, že toto rozhodnutí "podporuje teroristické organizace" a je "jasnou podporou terorismu".

"Mezinárodní společenství někdy činí rozhodnutí ve prospěch terorismu. Taková rozhodnutí nejsou pro nás překvapením, i vzhledem k přístupu členských zemí EU k těmto věcem," řekl také Bozdag v reakci na verdikt.

Muslim: Rozhodnutí českého soudu bylo nezávislé, nikoliv politické

Muslim považuje své propuštění v Česku za rozhodnutí nezávislého soudu, který nepodléhá politickým tlakům. Muslim to řekl na dotaz ČTK na setkání s novináři. Odmítl tak kritiku Turecka, podle něhož dnešní rozhodnutí o neuvalení vazby na kurdského politika je politické a znamená podporu teroristické organizaci.

Muslim řekl po svém propuštění, že se ho turecká vláda snaží umlčet, protože v Evropě upozorňuje na zabíjení kurdských civilistů. Tvrdí, že byl do Prahy pozván na třídenní oficiální konferenci "českými velvyslanci", které však nejmenoval. Popřel, že by měl cokoliv společného s teroristickými bombovými útoky v Ankaře.

Turci Muslima spojují s bombovým útokem v Ankaře z března 2017, který podle nich zosnovala výkonná rada Kurdské strany pracujících. Dřívější zatykač z prosince 2016 ho pak spojil s jiným bombovým útokem, při němž zemřelo 29 lidí a dalších 87 bylo zraněno. "V té době jsem byl v Evropě. Jsem politik, nemám s tím nic společného. Co se děje uvnitř Turecka, nás nezajímá. Zaměřujeme se na situaci na severu Sýrie," uvedl Muslim na dotaz ČTK.

Turecký velvyslanec v Česku dnes zopakoval, že propuštění Muslima by mohlo mít negativní vliv na česko-turecké vztahy. "Toto rozhodnutí jsme nečekali. Sálih Muslim se v posledních letech podílel na několika teroristických útocích v Turecku," uvedl velvyslanec Ahmet Bigali. "S tímto verdiktem nejsme spokojeni," dodal. Turci mohou do 40 dní od zadržení podat k českému ministerstvu spravedlnosti oficiální žádost o vydání, prozatím tak neučinili. Extradiční řízení tak zatím u soudu neběží.

Muslim do loňska působil ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD). Podle informací ČTK se zatykač na jeho osobu, který loni v květnu vydal turecký Nejvyšší soud, týká několika trestných činů - konkrétně rozvracení jednoty a integrity státu, vraždy, poškozování cizího majetku a přepravování nebezpečných materiálů. Turci Muslima spojují s bombovým útokem v Ankaře z března 2017, který podle nich zosnovala výkonná rada Kurdské strany pracujících. Dřívější zatykač z prosince 2016 pak Muslima spojil s jiným bombovým útokem, při němž zemřelo 29 lidí a dalších 87 bylo zraněno.

Pražské městské státní zastupitelství v návrhu na uvalení předběžné vazby konstatovalo, že v Turecku lze za tyto trestné činy uložit doživotí a že tvrzené skutky jsou trestné i podle českého trestního zákoníku - a to jako rozvracení republiky a teroristický útok.

Proti zadržení politika v pondělí demonstrovaly kurdské organizace v řadě zemí, kromě ČR například v Dánsku, Norsku, Kanadě nebo Británii. Dnes se desítky protestujících Kurdů sešly i před budovou pražského městského soudu, kde kritizovaly tureckého prezidenta jako diktátora a fašistu.

Obdobně jako v Muslimově případě postupoval pražský městský soud například v další sledované kauze ruského umělce Olega Vorotnikova, který byl zadržen na základě mezinárodního zatykače vydaného kvůli aktivitám disidentské výtvarné skupiny Vojna. Soudkyně tehdy přijala umělcův písemný slib, že neopustí Česko a bude se dostavovat k soudu kvůli vydávacímu řízení.

Zadrženého politika přišly před soud podpořit desítky Kurdů

Několik desítek Kurdů a jejich sympatizantů dnes dopoledne protestovalo před sídlem pražského městského soudu. Přišli podpořit zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima a vyjádřit nesouhlas s jeho možným vydáním do Turecka. Hlasitě kritizovali tureckého prezidenta Receppa Tayyipa Erdogana. Soud dnes rozhodoval, zda Muslima umístí do předběžné vazby, nebo jej propustí na svobodu. Před polednem rozhodl o jeho propuštění.

Demonstranti se sešli před budovou soudu v centru města ve Spálené ulici kolem desáté hodiny dopoledne. S sebou si přinesli Muslimovy fotografie či vlajky odkazující na Sjednocenou demokratickou stranu PYD, kterou Muslim do loňska vedl. V různých jazycích skandovali slova jako "svoboda" nebo "mezinárodní solidarita", ale také hesla proti tureckému prezidentovi. Nazývají ho "teroristou", "diktátorem" a "fašistou". K protestujícím Kurdům se připojilo několik tuzemských aktivistů, kteří mávali vlajkou se symbolem Antify.

Propuštění kurdského politika protestující nadšeně přivítali, atmosféra před soudem kolem poledne připomínala fotbalový stadion po vítězném zápase. Po dvou hodinách postávání v mrazu protest ukončili a zhruba ve 12:15 se dav začal rozcházet.

Na protest dohlíželo několik desítek policistů. Krátce předtím, než v 10:30 dovezla eskorta Muslima k soudu, přišli k davu policejní těžkooděnci, kteří vytvořili prostor, aby tudy mohla projet auta vezoucí Muslima k jednání. Dav v tu chvíli vystupňoval pokřiky namířené proti tureckému prezidentovi a policisté si s protestujícími vyměnili několik šťouchanců. Po vjezdu aut do areálu soudu se situace uklidnila. Někteří demonstranti se přesunuli dovnitř budovy.

Iniciativa Ne rasismu, která o konání protestu předem informovala v tiskové zprávě, označila Muslimovo sobotní zadržení v Praze za "další z řady agresivních kroků Turecka proti kurdskému národu". Upozornila na to, že bývalý předseda PYD Muslim je Syřan, nikoliv turecký občan. Podle ní proto Turecko podle mezinárodních zvyklostí nemělo nárok vydávat na něj zatykač. Postup vůči politikovi označila za nezákonný a vyzvala všechny organizace pro občanská a lidská práva, aby k zatčení zaujaly stanovisko. Iniciativa v prohlášení k protestu mimo jiné sdílela obavy, že Muslim nemůže v případě vydání doufat ve spravedlivý proces. Podotkla také, že se v Turecku uvažuje o opětovném zavedení trestu smrti.

Poukázala i na to, že politik do ČR přijel na mezinárodní konferenci z Bruselu, kde veřejně vystoupil na tiskové konferenci, aniž by ho někdo zatkl. V Evropě prý Muslim pobýval delší dobu, navštívil například Švýcarsko. Podle iniciativy českou policii na Muslimovu přítomnost zřejmě upozornily turecké tajné služby.

Turecko považuje kurdskou PYD i ozbrojené křídlo strany YPG za teroristické skupiny navázané na Stranu kurdských pracujících, která je v zemi zakázána. YPG je zároveň součástí Syrských demokratických sil, které Spojené státy pokládají za spojence v boji proti Islámskému státu. Iniciativa uvedla, že Muslim ztratil v boji s islamisty v roce 2013 syna.

Soudce pražského městského soudu dnes Muslima propustil ze zadržení a neposlal do předběžné vazby, jak navrhovalo městské zastupitelství. Soudce přijal Muslimův slib, že se bude na základě předvolání účastnit soudních jednání a že se bude zdržovat pouze ve státech Evropské unie. Syřan opustil jednací síň před polednem v doprovodu policejních těžkooděnců bez pout na rukou. Rozhodnutí soudu je pravomocné, protože se obě strany vzdaly práva stížnosti.

Sedmašedesátiletého Muslima zadržela česká policie v sobotu s odvoláním na mezinárodní zatykač, který vydal Nejvyšší soud v Ankaře. Turecký velvyslanec v Česku dnes zopakoval, že propuštění Muslima by mohlo mít negativní vliv na česko-turecké vztahy. Výrok soudu odsoudil, Ankara s ním není spokojena.

Sálih Muslim v rozhovoru popsal své minulé kontakty s Tureckem

Kurdský politik Sálih Muslim, který byl v sobotu na žádost Turecka zatčen v Praze a dnes propuštěn, se v letech 2012 až 2015 pravidelně stýkal s tureckými představiteli. V nemilost Ankary tento syrský Kurd upadl v roce 2016 a byl obviněn z terorismu. Muslim o svém vztahu k Turecku podal obšírný výklad v rozhovoru s blízkovýchodním serverem Al-Monitor.

Muslim absolvoval istanbulskou technickou univerzitu a do loňska vedl syrskou kurdskou Sjednocenou demokratickou stranu (PYD). V roce 2015 dohlížel na operaci, při níž byla po dohodě s Turky přemístěna hrobka děda zakladatele osmanské říše šácha Sulajmána. Jeho hrob v Sýrii byl považován za tureckou enklávu na syrském území. Kurdové pak zaštítili operaci, při níž turečtí vojáci hrobku přemístili do vzdálenosti asi 250 metrů od turecké hranice v syrské provincii Halab (Aleppo).

Muslim serveru Al-Monitor řekl, že často cestuje do Evropy a že zatykač, který na něj Turecko vydalo v roce 2016, mu dosud život nijak nekomplikoval. Cestuje na syrský pas. Nedávno Turecko Muslima zařadilo k hledaným teroristům a požádalo o spolupráci Interpol.

Sálih Muslim podrobně popsal kontakty, které měl coby člen opozičního výboru pro demokratickou změnu od roku 2012 s Turky. V Damašku se s ním a dalšími členy výboru sešli tehdejší velvyslanci USA a Turecka Robert Ford a Omer Onhon. Turecko tehdy chtělo vědět, proč výbor nepracuje s opoziční Syrskou národní radou. Skupina ho ujistila, že se považuje za součást opozice.

Další kontakty byly v Istanbulu. Turecko zprostředkovalo setkání s dalšími syrskými oponenty a chtělo, aby pracovali pod jeho záštitou. Zbylé skupiny ale podle Muslima odmítly uznat právo Kurdů na existenci. "Mohly něco nabídnout aspoň na papíře. Žádali jsme svá demokratická práva. Chtěli jsme, aby přiznaly, že v Sýrii existuje kurdský problém a že ho vyřeší. Pak jsem byli ochotni spolupracovat. Ale oni řekli: 'Ne, vy neexistujete'. Jak mám s někým spolupracovat, když neexituji?" řekl Muslim.

Při dalších kontaktech Turci podle Muslima netlačili na to, aby se syrští Kurdové vzdali svých území v Sýrii, hovořilo se jen o jejich připojení k opozici. Kurdové Turecku vysvětlili, že se syrské úřady ze severní Sýrie stáhly a vzniklo správní vakuum, které Kurdové vyplnili. Na to Turci mlčeli. Turecko v té době vyjednávalo s vůdcem vlastní Strany kurdských pracujících (PKK) Abdullahem Öcalanem. Podle Al-Monitoru chtěli Turci, aby Öcalan využil svého vlivu a přiměl syrské Kurdy vzdát se autonomie a bojovat proti prezidentovi Bašáru Asadovi. Muslim řekl, že o ničem takovém s ním nejednali.

Dobré vztahy se podle Muslima pokazily po přemístění Sulajmánova hrobu. Turecko v té době poskytovalo výcvik skupinám jako fronta An-Nusra, napojené na Al-Káidu, a povzbuzovalo je k útokům na Kurdy. "Turecko hrálo na dvě strany. Turci dojížděli k Sulajmánovu hrobu, kde je zřízena na jeho ochranu malá turecká základna, přes Džarábulus ovládaný těmito skupinami. Mohli jezdit i přes (kurdské) Kobani, ale volili Džarábulus, a to vyvolalo naše podezření. My jsme trasu naším územím nikdy nezavřeli," řekl Muslim.

Tomu, proč se vztahy tak dramaticky změnily - Turecko na něj vypsalo odměnu milionu dolarů (21 milionů Kč) a zahájilo v lednu ofenzivu proti Kurdům v Afrínu, Muslim nerozumí.

"Kurdský problém v Turecku a v Sýrii jsou dvě oddělené věci a budou se řešit každá zvlášť. My v Sýrii při řešení musíme jednat se Syřany, Araby, Turkmeny a dalšími, ne s Tureckem. Své vztahy s Tureckem ale nepřerušíme. Sdílíme hranici, na obou jejích stranách žijí členové stejných rodin a kmenů. Hlavním důvodem současné situace je turecká fobie z Kurdů. Nechtějí, aby získali svá práva nikde, v Turecku, Sýrii ani v Iráku. Při zpětném pohledu vidím, že Turecko nikdy nestálo o mír s Kurdy. Kdyby s Kurdy spolupracovalo, bylo by nejsilnější zemí Blízkého východu. Místo toho na nás útočí v Afrínu, v Kobani. Zabíjí nevinné lidi," řekl Muslim.

Na dotaz, zda nějak mohou pomoci USA, odpověděl, že Kurdové s nimi společně bojují proti Islámskému státu (IS), ale že USA se nepletou do toho, jaký vztah mají mít Kurdové k Damašku. "Pokud s USA spolupracujeme proti IS, je to v zájmu všech. A tento boj ještě neskončil," řekl Muslim. K otázce, že USA chtějí na severu Sýrie ponechat své vojáky, aby zastavili vliv Íránu, Muslim řekl. "Írán nemůže uplatnit svůj vliv v oblastech, které spravujeme my, ani v těch, které spravují Arabové. Írán ani (libanonský) Hizballáh." Domnívá se, že Kurdové se mohou dohodnout se syrskou vládou, pokud se Damašek rozhodne pro demokratickou změnu. "Jediný projekt, který může Sýrii udržet jednotnou, je ten náš. Pokud bude režim trvat na svém diktátorském přístupu, nikdo s tím nebude souhlasit. Ta doba je za námi," řekl Sálih Muslim.