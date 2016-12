Ankara - Turecko by uvítalo, kdyby se syrských mírových rozhovorů v kazašské Astaně účastnily i Spojené státy, uvedl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Naopak do jednání by neměly být zahrnuty syrské kurdské milice YPG, které Ankara označuje za spojence Strany kurdských pracujících (PKK), která je řazená k teroristickým organizacím. Spojené státy ale YPG v boji proti Islámskému státu podporují.

"Od začátku Rusku říkáme, že teroristické organizace jako YPG by v Astaně neměly být," řekl dnes Çavuşoglu novinářům. Jestliže ale milice složí zbraně a začnou podporovat územní celistvost Sýrie, mohou být zahrnuty do "rámce komplexního řešení", dodal bez bližších podrobností.

V Sýrii platí od dnešní půlnoci místního času (čtvrtku 23:00 SEČ) příměří, v zemi bylo nicméně zaznamenáno několik leteckých úderů. Ty byly ale údajně namířeny proti radikálům z Islámského státu a podobných skupin, na které se klid zbraní nevztahuje.

Na vyjednání příměří se podílelo Turecko a Rusko. Klid zbraní má umožnit syrská mírová jednání, svolaná na leden do Kazachstánu. Kazašský prezident Nursultan Nazarbajev dnes nařídil ministerstvu zahraničí, aby rozhovory připravilo pro nejbližší dobu.