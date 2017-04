Ankara - Turecká opozice zesílila tlak na zrušení výsledků nedělního ústavního referenda, které považuje za zmanipulované. Žádost o jejich anulování oficiálně podala prokurdská Lidová demokratická strana (HDP), před ní už v pondělí o totéž požádala nejsilnější opoziční formace, Lidová republikánská strana (CHP). Volební komise dnes o těchto požadavcích hlasovala a žádosti zamítla, informují zahraniční média.

Turci v nedělním referendu těsnou většinou 51 procent hlasů přijali návrh zásadních ústavních změn, které výrazně rozšíří prezidentovy pravomoci. Opozice ale stejně jako pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) označila referendum za protiprávní kvůli započítání hlasů v neoznačených obálkách.

"Nemůžete postavit změnu politického systému na tak kontroverzním a nespravedlivém referendu," řekl podle agentury Reuters místopředseda HDP Mithat Sancar. Započtení až tří milionů neoznačených obálek mohlo podle HDP výrazně ovlivnit výsledek hlasování.

Strana v žádosti dále mimo jiné uvedla, že opozice byla v kampani omezena zadržováním členů jejího vedení, úřady neumožnily jejím lidem monitorovat dění ve volebních místnostech a prezident Recep Tayyip Erdogan využíval na kampaň státní peníze.

Mluvčí CHP Selin Sayeková Bökeová dnes řekla, že její strana výsledky neuzná. CHP podle ní trvá na opakování referenda, protože jeho legitimita byla zpochybněna v Turecku i v zahraničí. "Nepochybně využijeme všech svých demokratických práv," řekla Bökeová s tím, že to znamená jak možnost odchodu strany z parlamentu, tak i setrvání. Turecká média z toho vyvodila, že Bökeová naznačila, že se strana chystá ze zákonodárného sboru vystoupit. Po jednání vedení strany řekl šéf parlamentní frakce CHP Levent Gök řekl, že se strana pro odchod z parlamentu nerozhodla.

Předseda CHP Kemal Kiliçdaroglu prohlásil, že strana výsledek neuzná. Premiér Binali Yildirim Kiliçdaroglua kritizoval za výzvy k protestním akcím. Projevy nesouhlasu by se podle něj měly odehrávat v rámci zákona, zvát lidi do ulic je podle něj špatné. "To je překračování legitimních prostředků. Doufám, že se vůdce hlavní opoziční strany bude chovat zodpovědněji," řekl premiér.

Členové volební komise dnes o požadavku na zrušení referenda hlasovali a deset z nich jej zamítlo, zatímco jeden byl pro zrušení. Podle serveru listu Hürriyet není možné podat proti rozhodnutí ústřední volební komise odvolání k ústavnímu soudu, rozhodnutí komise je konečné. CHP ale i po rozhodnutí volební komise zopakovala, že využije všech právních možností ke zrušení referenda. Místopředseda strany Bülent Tezcan situaci popsal jako "vážnou právní krizi". Ve čtvrtek podle něj strana rozhodne, zda se obrátí na Evropský soud pro lidská práva.

Erdogan k výsledku řekl, že pochází z fotbalového prostředí a že ví, že je jedno, zda zápas skončí výsledkem 1:0 nebo 5:0. "Vítězství dělá poslední gól," řekl. Bökeová se nad prezidentovými slovy pozastavila. Zatímco její strana říká, že jde o Turecko, někteří na to podle ní hledí jako na sport.

Předseda volební komise turecké televizi NTV řekl, že komise se začíná žádostmi a stížnostmi na průběh hlasování zabývat. Za porušení zákona již dříve označil průběh voleb i svaz tureckých právníků.

Představitelé Erdoganovy vlády obvinění z volební manipulace opakovaně odmítají a podle řady analytiků je nepravděpodobné, že by komise výsledky anulovala. Ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu dnes pozorovatele OBSE obvinil, že jejich práce obsahovala chyby, které označil za záměrné. "Zpráva OBSE není důvěryhodná, neboť její závěry postrádají objektivitu a jsou mimořádně zaujaté," řekl na tiskové konferenci.