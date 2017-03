Amsterodam - Nizozemské úřady označily tureckou ministryni pro záležitosti rodiny Fatmu Betül Sayan Kayaovou za nežádoucí osobu a eskortovaly ji do Německa, odkud do země přijela. Oznámila to dnes místní média. Kayaová v sobotu přicestovala autem do Rotterdamu, kde chtěla promluvit na shromáždění místních Turků.

Podle nizozemské televize NTK chtěla Kayaová v Rotterdamu "pět minut pohovořit se svými krajany" o chystaném referendu, které má rozšířit pravomoci tureckého prezidenta. Rotterdamské úřady její žádost zamítly a zabránily jí ve vstupu na turecký konzulát. Pak byla s policejním doprovodem autem eskortována na nizozemsko-německou hranici.

Kayaová na twitteru z pohraničního nizozemského Nijmegenu napsala, že "celý svět musí zasáhnout proti takovým fašistickým praktikám. Takové jednání vůči ženě nelze tolerovat!"

V sobotu Nizozemsko zakázalo přistát v Rotterdamu tureckému ministrovi zahraničí Mevlütu Çavuşogluovi. Oba turečtí ministři chtěli agitovat mezi tureckou menšinou před kontroverzním referendem o turecké ústavní novele.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vzápětí pohrozil Nizozemsku odvetou a stejně jako při nedávném obdobném sporu s Němci přirovnal nizozemský postoj k počínání fašistů.

Çavuşoglu dnes oznámil, že se telefonicky spojil s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem a vyzval ho, aby skoncoval s "ostudným" chováním Nizozemska vůči tureckým ministrům. Řekl Timmermansovi, který je bývalým nizozemským politikem, že události se "vymkly kontrole". Ankara prý proti Nizozemsku podnikne veškeré potřebné kroky.

Çavuşoglu rovněž telefonicky hovořil s šéfkou evropské diplomacie Federikou Mogheriniovou. Turecké státní televizi TRT řekl, že evropské státy chtějí blokovat turecké referendum o rozšíření prezidentských pravomocí, protože se bojí "stabilního, svobodného a nezávislého Turecka".

Nedaleko tureckého konzulátu v Rotterdamu se v sobotu večer shromáždila asi tisícovka demonstrantů, kteří proti postupu nizozemských úřadů protestovali. Starosta města Ahmed Aboutaleb v reakci na zvýšené napětí vyhlásil v noci na dnešek mimořádná opatření, která rozšiřují pravomoc radnice při potlačování případných nepokojů.

Proti shromážděným demonstrantům pak zasáhla nizozemská policie na koních. Policisté použili psy a vodní děla, dav demonstrantů odpovídal házením kamenů a zápalných lahví. Podle očitých svědků policisté několik osob zbili obušky.

Turečtí politici v posledních dnech zahájili kampaň před dubnovým všelidovým hlasováním o ústavní novele, která má v Turecku zavést prezidentský systém. Hlasy voličů se snaží získat i za hranicemi, zejména v Německu, kde žijí podle některých zdrojů zhruba tři miliony Turků.