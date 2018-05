Praha - Budoucí železniční tunel přes Krušné hory pro vysokorychlostní trať Praha - Drážďany bude projektovat Deutsche Bahn a provozován bude podle německých předpisů. Dohodli se na tom v Praze český ministr dopravy Dan Ťok se svým saským protějškem Martinem Duligem. Kvůli projektu vznikne společný projektový týmu Deutshce Bahn Netz a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Dnes to v tiskové zprávě oznámilo ministerstvo dopravy.

"Dostáváme se už od politických deklarací k technickým otázkám a projektování," uvedl Ťok s tím, že do konce letošního roku připraví správci železnice společnou smlouvu, která bude upravovat další postup přípravy a také vyčíslí potřebné prostředky pro období následujících dvou let.

Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan patří vzhledem k narůstající nákladní dopravě mezi Českém a Německem k prioritám obou zemí. V současnosti připravuje SŽDC společně se saskými úřady studii proveditelnosti, která by měla do druhé poloviny roku 2019 vyhodnotit ekonomickou efektivitu celého projektu a vybrat výslednou variantu technického řešení pro další projektovou přípravu.

Nová vysokorychlostní trať by mohla zkrátit jízdní dobu Praha - Drážďany na jednu hodinu a ministerstvo dopravy si od ní slibuje, že zároveň odvede část dopravy z dlouhodobě přetížené konvenční trati v údolí Labe. Výstavba nové trati by mohla začít kolem roku 2030. Odhady nákladů na celou trasu jsou kolem pěti miliard eur.