Praha - Pražský tunelový komplex Blanka, který byl od úterního večera uzavřen kvůli poruše bezpečnostního systému, by se měl v 08:30 otevřít v nouzovém režimu. Rychlost v tunelech je omezena na 50 kilometrů v hodině. Bezpečnost řidičů zajišťuje kamerový systém, který se podařilo zprovoznit, tunely projíždějí ve zvýšeném počtu hlídky dopravní policie, oznámila na twitteru Technická správa komunikací (TSK), která má na starosti provoz tunelu. Uzavření Blanky zkomplikovalo dopravu v Praze během ranní špičky. Na příjezdových komunikacích se tvořily dlouhé kolony, objízdná trasa přes Letnou se ucpala. Zdržení nabírala i řada autobusů MHD.

Zdržení nabírala i řada autobusů MHD. "Na úplném odstranění závady pracujeme," řekl ČTK Petr Jansa z TSK.

Tunelový komplex Blanka spojuje velkou část města od Troji po Smíchov. Tak dlouho mimo provoz ještě komplex od svého otevření v září 2015 nebyl. Dodavatelem technologií to tunelu je firma Colsys, která se snaží od úterního večera poruchu odstranit, uvedl v České televizi náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). "V Dejvickém tunelu nefungují SOS hlásky, v Bubenečském a částečně v Brusnickém nefunguje videodetekce a kamery, což je velmi důležité pro bezpečnost provozu v tunelu," uvedl brzo ráno.V minulosti v případu výpadku kamer se podařilo tunel zprovoznit v řádu minut, maximálně do hodiny. "Setkáváme se u dodavatele poprvé, že není schopen zabezpečit službu," dodal. Pokud jsou kamery či čidla mimo provoz, kvůli bezpečnosti nemohou řidiči do tunelu vjet.

Magistrát brzo ráno doporučil řidičům, aby využili objízdné trasy po povrchu, zvolili jinou trasu nebo použili místo aut městskou veřejnou dopravu. Řidiči mohli tunel objet přes ulice Patočkova, Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská a přes Trojský most, nicméně už před 08:00 tam stály kolony aut. "Situace je komplikovaná. Všechny příjezdové komunikace jsou na stupni dopravy čtyři až pět. Ucpaná je objízdná trasa přes Letnou," řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk.

Problémy hlásí i pražská MHD, podle webu dopravního podniku musejí počítat se zpoždění mnoha autobusových linek.

Bubenečský, Dejvický a Brusnický tunel se zavřely v úterý v 19:00 kvůli výpadku bezpečnostních a kamerových systémů, zhruba hodinu se auta nedostala ani do navazujícího Strahovského tunelu a Mrázovky. "Technici od té doby pracují na odstranění závady, která se týká bezpečnostních systémů. Poruchu se zatím bohužel nepodařilo odstranit, proto zůstávají i nadále uzavřeny," uvedl po 05:00 mluvčí magistrátu Vít Hofman.