Praha - Firmy a podnikatelé ve velkoobchodu a maloobchodu včetně obchodníků s auty začali ode dneška evidovat tržby. Provoz elektronické evidence tržeb (EET) je po zapojení obchodníků zatím plynulý a bez problémů, funguje až na výjimky i v menších obcích, odlehlých místech a také v e-shopech. Autentizační údaje, které k tomu podnikatelé potřebují, si jich podle informací Finanční správy vyzvedlo více než 113.000. Původně přitom správci daní odhadovali, že by se měla druhá vlna týkat až 250.000 subjektů.

"Ty údaje, které Finanční správa hlásila, zahrnují i různé jednorázové obchody, které fungují jen pár měsíců v roce," uvedl ministr financí Andrej Babiš (ANO), který se přijel na dnešní rozjezd druhé vlny EET podívat do Harrachova.

Video: Po spuštění druhé vlny EET zatím žádné problémy nejsou, řekl Babiš 01.03.2017, 18:13, zdroj: ČTK

Šéf státní pokladny je přesvědčen o tom, že stejně jako v první vlně bude i po spuštění druhé vlny EET dál přibývat podnikatelů, kteří požádají o autentizační údaje. Ministerstvo financí počítá letos s tím, že by EET měla do rozpočtu přinést zhruba čtyři miliardy korun. Nižší počet zapojených podnikatelů na tom podle Babiše nic nemění. "Sestavovaly se konzervativní odhady," dodal ministr financí.

EET byla v ostrém provozu spuštěna 1. prosince loňského roku pro hotely a restaurace. Od 1. března musí tržby evidovat i firmy a podnikatelé ve velkoobchodu a maloobchodu. Po obchodnících budou následovat další obory podnikání.

Do systému elektronické evidence tržeb (EET) se dnes zapojila i poštovna na Sněžce, která je nejvýše položenou provozovnou v Česku. Od poloviny února poštovna vydávání účtenek EET za prodej občerstvení, suvenýrů a pohledů ve zkušebním provozu testovala a na provoz EET školila personál. Problémy s internetovým připojení na nejvyšším místě Česka se zatím nevyskytly. Provozovatelé poštovny mají ale obavu z nedostatečné rychlosti internetu v plné sezoně, kdy Sněžku navštíví i několik tisíc lidí denně.

Bez problémů zatím evidují podle zjištění ČTK i některé e-shopy. Podle šéfa prodejce pokladních systémů Shoptet Miroslava Uďana má systém aktivovaný zhruba polovina e-shopů, kteří tuto povinnost mají.

Do druhé vlny EET nespadají například obchodníci, kteří přijímají pouze platby převodem z účtu na účet. Část podnikatelů, kteří současně s maloobchodem podnikají v pohostinství, využila své autentizační údaje získané pro první vlnu. Na jižní Moravě se zase některá větší turistická a informační centra zapojila do elektronické evidence tržeb, přestože jim to zákon nenařizuje, jsou-li zřizovaná obcemi. Důvodem je snaha zachovat komisní prodej některých suvenýrů, které by musely jinak z nabídky zmizet. Některá infocentra už dříve komisní prodej postupně utlumila a některá jej ke smůle drobných lokálních výrobců zrušila.

Finanční správa již dříve deklarovala, že kontroly dodržování EET zahájí okamžitě. Za závažné porušení zákona o evidenci tržeb hrozí pokuta až 500.000 korun nebo uzavření provozovny. K zásadnímu porušení například patří, že obchodník nebude mít zařízení pro evidenci tržeb.

Někteří podnikatelé se ale rozhodli raději obchody uzavřít. Problém je to hlavně na venkově a v malých městech. Starší majitelé se často už nechtěli učit nové věci, pro jiné byly náklady na pořízení nové pokladny příliš vysoké. Babiš se ale růstu nezaměstnanosti v této souvislosti neobává. "My máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, když jdete na úřad práce, tak vám nemají co nabídnout," řekl. Největším problémem Česka podle něj je, že má 366.000 nezaměstnaných, a když nějaká firma nabízí volná místa, tak o ně nikdo nestojí.

Vláda si od evidence tržeb slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.