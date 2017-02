Washington - První rozpočtový plán prezidenta Donalda Trumpa se zaměří na daňovou reformu a Trump některé jeho prvky naznačí ve svém úterním vystoupení v Kongresu. Velké sociální programy důchodového a zdravotního zabezpečení žádné škrty nečekají, řekl dnes ministr financí Steven Mnuchin v rozhovoru v televizi Fox News.

Mnuchin už ve svém čtvrtečním prvním televizním vystoupení označil za ekonomickou prioritu Trumpovy vlády daňové změny, které by měly podpořit domácí investice a přinést zrychlení hospodářského růstu. Plán by měl zahrnovat snížení daní pro střední vrstvy, zjednodušení daňového systému a změny, které by měly posílit zahraniční konkurenceschopnost amerických firem. Projít Kongresem by měl podle Mnuchina do letní přestávky.

Trumpův plán sníží počet daňových pásem pro jednotlivce a přinse snížení daní ze středně vysokých příjmů, uvedl dnes Mnuchin. Co se týče podnikové sféry, tam chce Trump vytvořit americkým firmám "rovné hrací pole tak, aby byly schopny ve světě konkurovat", řekl ministr.

Trump podle Mnuchina studuje možnost zavedení "reciproční daně", která by nastolila americkým firmám spravedlivější prostředí v zahraničním obchodě. Jde o to, že řada zemí účtuje na dovozy daň z přidané hodnoty (DPH), kdežto jejich vývoz je od této daně osvobozen. USA naproti tomu systém DPH neuplatňují, což americké vývozce znevýhodňuje. Washington se v minulosti toto znevýhodnění snažil kompenzovat daňovými úlevami pro velké vývozce, tento systém ale minulý prezident Barack Obama zpochybnil a podkopal.

O určité formě "přeshraniční daně" se nyní intenzivně jedná ve Sněmovně reprezentantů v podobě 20procentní daně na dovoz. Mnuchin uvedl, že vláda nyní tento návrh "pečlivě studuje" a některé jeho aspekty se Trumpovi líbí, zatímco jiné jej zase "velmi znepokojují". Mnuchin zopakoval, že vláda bude spolupracovat se Sněmovnou reprezentantů a Senátem na společném plánu, který by obsahoval "to nejlepší ze všech návrhů".

Trump v rámci předvolební kampaně slíbil snižování daní a zmírnění regulace podnikání. Díky tomu od jeho listopadového zvolení prezidentem vystupují americké akciové trhy na nové rekordy.