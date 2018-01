Washington - Americký prezident Donald Trump přednese v úterý večer (ve středu časně ráno SEČ) ve Washingtonu své první poselství o stavu unie. Klíčové prohlášení o prioritách Bílého domu v loňském roce i výhledu do budoucna je určené poslancům, exekutivě i spoluobčanům. Bilanční projev, který hlavě státu ukládá ústava, bude s napětím sledovat i zahraničí.

Trumpova řeč má vyznít smířlivě a optimisticky, má být zaměřena do budoucna a přesvědčit má nejen prezidentovy příznivce a voliče, ale také jeho kritiky a dokonce i demokraty v Kongresu. S přípravou projevu pod dohledem poradce Stephena Millera podle listu The New York Times pomáhali hlavní bezpečnostní poradce Herbert McMaster a ministři zahraničí a obrany Rex Tillerson a James Mattis.

Na dnešní den je prý v plánu generální zkouška na improvizovaném pódiu před čtecím zařízením. Klíčové pasáže podle severu Politico sám Trump neváhal redigovat černým fixem. Na projev má navázat cesta po amerických státech, při níž má šéf Bílého domu svou politiku blíž vysvětlovat. Obsah projevu ale může být do poslední chvíle nejistý. Prezidenta podle agentury AP čas od času při čtení důležitých projevů postihne "divoká nekázeň", případně státnický obsah svých prohlášení později shodí neuváženými tweety.

Trump jistě nevynechá výčet loňských úspěchů, bude hovořit o daňové reformě schválené v prosinci Kongresem. Zmíní se nepochybně o příznivém stavu americké ekonomiky a o vytváření nových pracovních míst. Pasáž o zahraniční politice USA nejspíš nevynechá jaderné problémy Severní Koreje a Íránu, blízkovýchodní krizi, Rusko a Čínu jako hlavni geopolitické soupeře, vztahy se spojenci a problémy terorismu.

Při pohledu do budoucna se má hlava státu zaměřit na investice do infrastruktury, což je jeden z významných bodů jeho volebního programu. Odhadovaný objem investic plánovaných na příštích deset let se má pohybovat kolem 1,7 bilionu dolarů (téměř 35 bilionů Kč). Na pořad přijde zřejmě i osud přistěhovalců a stavba hraniční zdi na jihu země, posílení armády a spravedlivější zahraniční obchod.

Podle agentury Bloomberg optimisté doufají, že hlava státu si svým připravovaným prohlášením napraví pošramocenou pověst, kterou si Trump vysloužil neuváženými výroky a unáhlenými činy. Pesimisté očekávají záplavu sebechvály, sebestředných gest a prázdných slibů.

S napětím se v této souvislosti čeká na bezprostřední reakci demokratických kongresmanů. Podle poslankyně Jackie Speierové některé demokratické zastupitelky přijdou do kongresového sálu v černém, aby vyjádřily solidaritu s oběťmi sexuálních útoků, k jejichž původcům podle kritiků patří i Trump. Objevují se také zprávy o tom, že někteří demokraté do sálu vůbec nepřijdou.

Trump promluví na Kapitolu k poslancům obou komor ve středu ve tři hodiny ráno SEČ. Projev budou přenášet americké televize, přímý přenos má být samozřejmě i na twitteru. Na řečnickou tribunu vystoupí jako prezident s nejnižší oblibou po prvním roce vládnutí: Barack Obama mluvil poprvé k poslancům s podporou 49 procent Američanů, George Bush mladší 79 procent a Bill Clinton 56 procent. V případě nynějšího prezidenta vykazují průzkumy pouze 38,5 procenta.