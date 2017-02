Washington - Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro otázky národní bezpečnosti Michael Flynn soukromě jednal s ruským velvyslancem ve Washingtonu o protiruských sankcích před Trumpovou inaugurací, přestože to Trumpovi představitelé popírali. Uvedl to dnes list The Washington Post s odvoláním na nejmenované představitele současné i předchozí americké vlády.

Flynnovy kontakty by podle nich mohly představovat "nevhodný a potenciálně nezákonný" signál vůči Kremlu, že může očekávat zrušení sankcí, kterými loni v prosinci vláda tehdejšího prezidenta Baracka Obamy potrestala Rusko za údajné vměšování do amerických prezidentských voleb.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) podle listu pokračuje ve zkoumání Flynnových styků s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem.

Podle agentury Reuters měl Flynn 29. prosince, den po Obamově rozhodnutí o sankcích, pět telefonátů s ruským velvyslancem.

Flynn podle The Washington Post ve středu dvakrát výslovně popřel, že by s velvyslancem Kisljakem mluvil o sankcích. Ale o den později z tohoto popření couvl prostřednictvím svého mluvčího, podle kterého si Flynn na debatu o sankcích nepamatuje, ale nemůže si být jist, zda na to řeč nikdy nezašla.

Někteří ze zmíněných představitelů zdůraznili, že o sankcích se mohlo diskutovat, ale neviděli žádný důkaz, že by Flynn závazně sliboval podniknout kroky ohledně sankcí po Trumpově inauguraci.

Rozhovory byly součástí Flynnových kontaktů s velvyslancem, které začaly ještě před listopadovými volbami a pokračovaly během předávání moci novému prezidentovi. Kisljak nedávno potvrdil, že s Flynnem komunikoval prostřednictvím textových zpráv, po telefonu i osobně, ale zdržel se vyjádření o obsahu těchto jednání.