Washington - Personální šéf Bílého domu Reince Priebus požádal Federální úřad pro vyšetřování (FBI), aby zpochybnil zprávy amerických médií o tom, že štáb nynějšího prezidenta Donalda Trumpa byl během předvolební kampaně v kontaktu s Rusy. Dnes o tom s odvoláním na nejmenovaného představitele Bílého domu informovala agentura AP. Obdobné informace získala i televize CNN. Priebusova žádost, kterou Trumpova administrativa oficiálně nepotvrdila, rozhořčila mnohé demokratické zákonodárce, podle kterých prezidentův tým nepřiměřeně zasahuje do vyšetřování.

Priebus se podle zmíněného zdroje agentury AP obrátil na náměstka ředitele FBI Andrewa McCabeho s tím, aby se vyšetřovatelé do sporu o pravost zpráv vložili. Šéf Trumpovy kanceláře s McCabem hovořil krátce poté, co FBI sdělil Bílému domu, že zprávu listu The New York Times o kontaktech Trumpových lidí s Rusy během volební kampaně nepovažuje za přesnou. Deník se ve své zprávě o nevhodných vztazích s ruskými představiteli odvolával na odposlechy amerických tajných služeb.

Někteří demokratičtí zákonodárci kvůli možné Priebusově žádosti tvrdí, že Bílý dům porušil pravidla, která upravují komunikaci administrativy a FBI na téma probíhajících vyšetřování. "Bílý dům zkrátka nemá pravomoc nutit FBI k veřejným prohlášením o aktuálním vyšetřování, které se týká prezidenta a jeho poradců," prohlásil demokratický kongresman John Conyers, který je členem sněmovního výboru pro otázky justice.

Trump zprávu Timesů označil za příklad šíření falešných informací a ujistil, že jeho tým žádné nekalé spojení s Moskvou neměl. Část zákonodárců nicméně požaduje, aby se záležitosti věnovaly příslušné výbory v Kongresu. Do vyšetřování chtějí zahrnout i Trumpova bývalého bezpečnostního poradce Michaela Flynna, který odstoupil kvůli nevyjasněným telefonátům s ruskou ambasádou z doby před prezidentskou inaugurací. FBI, který prověřuje možné zásahy ruských hackerů do amerických voleb, se podle dostupných zpráv zřejmě zabývá i Flynnovým případem.