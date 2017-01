Washington - Prioritou budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa je zrušení zdravotní reformy dosluhující hlavy státu Baracka Obamy a její hladké nahrazení novým systémem zdravotního pojištění. Dnes to na setkání s republikánskými členy Sněmovny reprezentantů prohlásil příští americký viceprezident Mike Pence s tím, že Trump k prosazení změn chce využít i takzvaná exekutivní nařízení, což je forma prezidentských dekretů. Pence navštívil Kongres v době, kdy se zde Obama radí s demokratickými zákonodárci o strategii, jak zdravotní reformu zvanou Obamacare zachránit.

Prvním krokem pro Trumpa je zrušení reformy, po kterém bude následovat hladký přechod na nový systém, uvedl Pence. Dodal, že republikáni mají široké spektrum nápadů, jak revizi zdravotního pojištění provést. Budoucí prezident podle Pence rovněž pracuje na několika exekutivních nařízeních, která hladký přechod na nový systém po odvolání Obamacare umožní. Agentura AP nicméně poznamenala, že není jasné, jakých změn Trump může exekutivními nařízeními dosáhnout.

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan prohlásil, že Obamova reforma selhala. "Zdravotní systém je v troskách, kvůli Obamacare byl zničen," řekl Ryan s tím, že k nahrazení reformy je potřebná smělá akce.

Úplné zrušení reformy je všeobecně považováno za běh na dlouhou trať, protože republikáni i přes nadvládu v obou komorách Kongresu nemají v Senátu dostatek hlasů na to, aby obešli případné obstrukce demokratických senátorů. Očekává se tedy, že republikáni nejdříve omezí peníze pro Obamacare z federálního rozpočtu, na což jim stačí prostá většina.

Zdravotní reforma patří mezi největší Obamovy vnitropolitické odkazy. Zatímco její zastánci tvrdí, že zajistila dostupnou zdravotní péči milionům dosud nepojištěných Američanů, podle kritiků zdražila pojistky, pokřivila trh a je příliš nákladná.

Obama v Kongresu hájil svou zdravotní reformu

Dosluhující americký prezident Barack Obama dnes v Kongresu během schůzky s demokratickými zákonodárci hájil existenci své zdravotní reformy. Obama podle senátora Gerryho Connollyho chce, aby ti Američané, kteří o zdravotní pojištění přijdou, věděli, že to bude kvůli republikánům. Ti totiž chtějí reformu známou jako Obamacare zrušit. Zdůvodňují to argumentem, že je příliš drahá a že narušila trh s pojistkami; obhájci reformy naopak zdůrazňují, že zajistila dostupnou zdravotní péči milionům dříve nepojištěných Američanů.

Obama podle poslance Louise Slaughtera hovořil o tom, jak dobře reforma funguje a jaké množství dopisů s vyjádřením podpory dostává. Vyzval zároveň zákonodárce, aby při úvahách o osudu reformy měli na paměti americký lid.

Vůdce demokratické senátní menšiny Chuck Schumer prohlásil, že ještě před republikánskou snahou odvolat Obamacare budou chtít demokraté v Kongresu vidět plány na náhradu reformy.

"Chtějí ji zrušit a pak se to pokusí hodit na nás. To se nestane. Je to prosté a jednoduché, to oni jsou odpovědní," dodal Schumer na tiskové konferenci po jednání s Obamou.