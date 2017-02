Washington - Navzdory snaze amerických úřadů vnést jasno do prezidentského nařízení o omezení migrace nejasnosti vyvolávající zmatek přetrvávají, napsala agentura DPA. Donald Trump v pátek pozastavil vládní přestěhovalecký program a zakázal občanům sedmi muslimských zemí vstup na americké území. Příkaz, podle kritiků uspěchaný, má ale už nyní řadu výjimek. Není ani jasné, kdo vlastně dekret sepsal.

Pokud jde o zákaz přijímání běženců, nevztahuje se podle úředníků Bílého domu na osoby, jejichž azylové řízení už bylo zahájeno. Pod ochranu USA se rovněž dostanou osoby, které by byly vystaveny "nepřiměřenému strádání", pokud by jim úřady přijetí odepřely.

Stovky utečenců se už v minulých dnech na základě těchto výjimek vyhnuly deportaci. Na zhruba tisíc dalších lidí se platnost Trumpova dekretu nevztahuje, protože mají právo trvalého pobytu v USA a jsou držiteli takzvaných "zelených karet".

Pokyn o zákazu vstupu do USA se nevztahuje na zahraniční diplomaty ani na personál OSN. Nejasný je podle agentury AP status pilotů obsluhujících linky do USA, kteří jsou občany některé ze zemí postižených zákazem.

O problémy při cestách do USA se podle amerických úředníků nemusejí strachovat lidé s dvojím občanstvím, tedy držitelé dvou pasů, z nichž jeden byl vydán v některé ze sedmi zemí postižených zákazem. Zatímco původně se o hovořilo jen o výjimce pro občany Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, podle sdělení imigračních úřadů výjimka platí obecně.

Kevin McAleenan, šéf Úřadu pro celní kontrolu a zabezpečení hranic, v úterý novinářům řekl, že lidé cestující do USA nebudou posuzováni podle národnosti, ale podle pasu, který předloží. Bude-li vydán bezpečnou zemí, není důvod jim vstup do USA upřít, řekl McAleenan. Zákaz vstupu bude uplatněn jen v případě, že cestující americkým úřadům předloží pas některé ze zemí, které byly zařazeny na blokační seznam. Jde o Irák, Írán, Somálsko, Súdán, Libyi, Sýrii a Jemen.

Otazníky se objevují nejen nad obsahem prezidentského nařízení, ale i nad jeho autorstvím. Server Politico dnes napsal, že na přípravě sporného dekretu se tajně podílel personál právního výboru Sněmovny reprezentantů bez vědomí jeho předsedy Boba Goodlattea. "Tajná práce personálu na migračním příkazu otřásá Kapitolem," napsal server.

Goodlatte, republikán z Virginie, hájil členy svého výboru tvrzením, že na formulaci exekutivního příkazu neměli žádný vliv stejně jako na jeho načasování a uplatňování. Podle serveru Politico ale Bílý dům tvrdí, že Trumpův dekret "sepsali republikáni na Kapitolu". O přípravě příkazu přitom podle amerického serveru nevěděl nejen Goodlatte, ale ani republikánské vedení sněmovny.

Do sporů o Trumpových dekretech se zapojují i americké státy

Už několik amerických států se zapojilo do právních kroků namířených proti pátečnímu spornému prezidentskému dekretu, jímž Donald Trump pozastavil federální přistěhovalecké programy a zakázal vstup do země občanům sedmi muslimských států. Do boje s Bílým domem se pustily státy Washington, Massachusetts, New York a Virginie, kroky prezidenta zažalovala i radnice v San Francisku.

Ministryně spravedlnosti státu Massachusetts Maura Haleyová na úterní tiskové konferenci oznámila, že stát se připojil k žalobě dvou Íránců na Trumpovo rozhodnutí zakázat občanům Íránu, Iráku, Sýrie, Jemenu, Libye, Súdánu a Somálska vstup do USA. Podle Haleyové jde o porušení prvního dodatku ústavy, který zapovídá náboženskou diskriminaci.

Žalobu podali dva íránští profesoři univerzity v massachusettském Dartmouthu. Soud v Bostonu už předběžným opatřením zastavil na sedm dní vykonavatelnost prezidentského migračního příkazu. K podobným žalobám se připojily také státy New York a Virginie.

Už v pondělí stát Washington jako první zažaloval Trumpa za páteční rozhodnutí zakázat vstup do země občanům sedmi muslimských států. Individuální žaloby podali arabští přistěhovalci ve státech Colorado a Illinois.

Právní zástupce San Franciska Dennis Herrera kromě toho zažaloval rozhodnutí Bílého domu omezit federální dotace takzvaným azylovým městům. Jde o města, mezi nimiž je kromě San Franciska například i Chicago, Los Angeles nebo New York, která se odmítají podřídit federálním pokynům o postihu přistěhovalců žijících v USA nelegálně. Za vlády Baracka Obamy dostávala tato města subvence v hodnotě miliard dolarů.

Azylová města odmítají přistěhovalce bez povolení k pobytu internovat, jak po nich požadují americké imigrační úřady. Nevydávají žádné vlastní prostředky na uplatňování federálních migračních zákonů a zakazují policistům a úředníkům zjišťovat přistěhovalecký status obyvatel.

Stoupenci těchto pravidel argumentují tím, že podle desátého dodatku ústavy USA pravomoci neudělené federální vládě vykonávají jednotlivé státy. Migranti bez dokladů podle nich neváhají s oznamováním trestných činů a svědčí ochotněji u soudů bez obav, že budou zajištěni a deportováni.

Kritici azylových měst poukazují na precedentní soudní verdikty, podle nichž Washington může zakázat politické kroky států unie, které zásadně omezují platnost rozhodnutí federální vlády.