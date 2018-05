Washington - Série personálních změn ve vedení amerických úřadů může mít brzy další pokračování. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová se ocitla ve velmi nejisté pozici poté, co její práci tento týden ostře kritizoval prezident Donald Trump. Podle listu The New York Times (NYT) připravila ministryně text své rezignace, nepodala ji však. Úřad informace o chystaném odchodu odmítl.

Trump se podle zdrojů NYT ostře obořil na Nielsenovou během středečního zasedání vlády kvůli neklesajícímu počtu migrantů, kteří nelegálně překračují americkou hranici s Mexikem. "Proč nemáme řešení? Jak to, že se to stále děje?" ptal se prezident ministryně během kritického vystoupení, které podle NYT trvalo více než půl hodiny.

Pro Trumpa bylo omezení počtu přistěhovalců přicházejících z Latinské Ameriky klíčovým předvolebním tématem. Počty lidí mířících do USA bez potřebných dokladů po jeho vstupu do úřadu sice zprvu poklesly, letos však opět rostou a v obou posledních měsících překročil počet lidí zadržených po přechodu mexické hranice 50.000.

Trumpovu nespokojenost zesiluje fakt, že zatím nedokázal v Kongresu prosadit uvolnění financí na stavbu hraniční zdi, s níž nesouhlasí demokraté ani část jeho republikánů.

Nielsenová, která dříve sloužila jako zástupkyně personálního šéfa Bílého domu, podle newyorského deníku po prezidentově kritice přichystala svou okamžitou rezignaci, následně si to však rozmyslela.

"Prezident je oprávněně frustrován, že existující slabá místa a neschopnost Kongresu jednat této vládě znemožňují plně zabezpečit hranice a chránit Američany. Já jeho frustraci sdílím," uvedla ministryně v prohlášení reagujícím na Trumpovo vystoupení. Její úřad však zároveň odmítl informace o tom, že by se chystala odstoupit.

Nielsenová je v čele úřadu od prosince, kdy se stala nástupkyní bývalého ministra Johna Kellyho, kterého si Trump vybral za personálního šéfa svého úřadu.

Trumpova nespokojenost s prací ministrů či vedoucích představitelů prezidentského úřadu již vedla k nezvykle dlouhé řadě personálních změn. Mezi ty poslední patří nástup někdejšího šéfa CIA Mika Pompea do čela ministerstva zahraničí. Ve vedení tajné služby jej má podle Trumpových představ vystřídat někdejší zástupkyně Gina Haspelová, jejíž nominaci nejprve musí schválit Senát.