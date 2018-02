New York - Snacha prezidenta Spojených států Donalda Trumpa Vanessa Trumpová, která je manželkou Trumpova syna Donalda mladšího, byla převezena do nemocnice poté, co přišla do kontaktu s neznámým bílým práškem. Oznámila to newyorská policie, která krátce poté sdělila, že látka nebyla nebezpečná, uvedla televize Fox News.

"Díkybohu, že Vanessa a mé děti jsou po neuvěřitelně děsivé události, která se stala dnes ráno, v pořádku a zdrávy. Je opravdu odporné, že někteří jedinci se rozhodnou vyjádřit opačný postoj takovýmto skutečně znepokojivým způsobem," napsal Donald Trump mladší na twitteru.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová na dotaz novinářů k incidentu řekla, že prezident se svou snachou během odpoledne hovořil. S odkazem na neskončené vyšetřování odmítla Sandersová o události dále hovořit.

Agentura Reuters s odvoláním na nejmenované policejní činitele napsala, že prezidentova snacha byla do nemocnice přijata s žaludeční nevolností, kterou po incidentu pociťovala.

Mluvčí hasičů Sophia Kimová řekla, že newyorská univerzitní klinika přijala tři lidi. Vedle Trumpové to byla z preventivních důvodů i její matka, která si ale na žádné potíže nestěžovala. Identitu třetí osoby Kimová nezmínila. Zda jde o některé z pěti dětí, které má Vanessa Trumpová s Donaldem mladším, známo není.

"Látka přišla poštou a byla adresována Donaldu Trumpovi mladšímu," uvedl mluvčí newyorské policie Carlos Nieves.

Trumpová dopis otevřela zhruba v deset hodin dopoledne místního času (odpoledne SEČ). Incident se stal v bytě na Manhattanu, kde s manželem žije. Donald Trump mladší je nejstarším synem amerického prezidenta, kterého má se zlínskou rodačkou Ivanou Trumpovou rozenou Zelníčkovou. Ivana Trumpová se s Trumpem rozvedla v roce 1992.

Případem bílého prášku se zabývá také Tajná služba Spojených států (USSS). Ta se stará o ostrahu prezidenta a jeho rodiny, vysokých ústavních činitelů a také někdejších prezidentů. USSS odmítla případ komentovat.

Do bytu Trumpova syna byla po ohlášení podezřelé zásilky vyslána zvláštní zásahová jednotka, která se specializuje na manipulaci a likvidaci nebezpečných materiálů. Ta ihned poté na místě zavedla dekontaminační režim, aby předešla případným rizikům.

S jakou látkou Trumpová přišla do styku, zveřejněno nebylo, ačkoli policie vyloučila, že by prášek v dopisu byl nebezpečný. Reuters v této souvislosti připomněl, že americké úřady přistupují k bílému prášku v poště mimořádně obezřetně od roku 2001, kdy několik redakcí a také členů Kongresu USA dostalo dopisy s antraxem. Tehdy zemřelo pět lidí.