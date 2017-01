Washington - Poradkyně amerického prezidenta Donalda Trumpa hájila mluvčího Bílého domu v debatě o davu na Trumpově páteční inauguraci. Kellyanne Conwayová v televizi NBC v neděli tvrdila, že mluvčí Sean Spicer nelhal, nýbrž poskytl "alternativní fakta". Spicer před novináři prohlásil, že účast veřejnosti na inauguraci byla vůbec nejvyšší jak na místě, tak u televizních obrazovek. Ze srovnávacích fotografií, které přinesly téměř všechny velké sdělovací prostředky, bylo ale jasné, že na inauguraci Trumpova předchůdce Baracka Obamy přišlo mnohem více lidí.

"Alternativní fakta nejsou fakta, to je lež," řekl moderátor pořadu Meet the Press Chuck Todd, když Conwayová tvrdila: "Vy říkáte, že je to lež, ale oni - náš tiskový mluvčí Sean Spicer - poskytli alternativní fakta."

Conwayová se snažila rozhovor zaměřit na politickou problemtiku, avšak Todd se vrátil k tématu dotazem: "Jaký byl důvod k tomuto směšnému sporu o velikost davu?" "Vaše práce není nazývat směšnými věci, které řekl náš mluvčí a náš prezident," reagovala Conwayová. "Můžete, prosím, odpovědět na otázku, je to jenom jedna otázka," nedal se Todd. "Cítili jsme se být nuceni vyčistit vzduch a poskytnout alternativní fakta," odvětila poradkyně.

Podle amerických médií poslal Spicera za novináři Trump s úkolem říci jim, jak to bylo s účastí na inauguraci.

Komentátor The Daily Beast Dean Obeidallah se pobavil nad tím, že Trumpův tým, který tak hlasitě brojil proti politické korektnosti, nyní trvá na korektním popisu lži. "Pardon, tak jak to řekl Chuck Todd, alternativní fakta nejsou fakta, ale lži," prohlásil Obeidallah.

Spicer dnes bude pořádat první pravidelný briefing a očekává se, že se při něm novináři k jeho tvrzení o účasti vrátí.

Jak poznamenal americký žurnalista Dan Rather, který v minulosti působil v televizi CBS, mluvčí v minulosti novinářům tajili informaci, ale toto je první případ šíření nepravdivého materiálu. "Doufám, že se ti lidé zastaví... toto je záměrná propagandistická kampaň," řekl.

Agentura AP připomenula, že Trumpův mluvčí také mylně tvrdil, že washingtonské metro tento pátek zaznamenalo více cestujících, než v době Obamovy inaugurace v roce 2013, přičemž objektivní údaje jsou 728.000 pasažérů v roce 2013 a 570.557 v dne Trumpovy inaugurace. Spicer nenechal novináře klást dotazy a jeho vystoupení vysílaly živě televize Fox News Channel a MSNBC, CNN o něm informovala později. Konzervativní server breitbart.com napsal, že Spicer rozcupoval "záměrně lživé zprávy médií".

Ari Fleischer, který byl mluvčím v Bílém domě v letech 2001-2003 za vlády George Bushe, řekl, že podle něj bylo jasné, že Spicer jednal na příkaz svého šéfa. Prohlásil, že sám vědomě nikdy lživou informaci z Bílého domu nešířil. "To nemůžete udělat, zkrátilo by to vaši kariéru," řekl.

Dlouholetý dopisovatel z Bílého domu Terence Hunt se domnívá, že nadešel rozhodující okamžik pro Spicerovu pověst. Mluvčí, jemuž nelze důvěřovat, nemá pro nikoho cenu, řekl.