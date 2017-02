Washington - Americký prezident Donald Trump zvažuje vydání nového příkazu ohledně imigrace poté, co jeho dřívější nařízení dočasně zablokoval soud. Trump na palubě prezidentského letadla Air Force One uvedl, že nový příkaz by se zřejmě příliš nelišil od původního nařízení, které dočasně zmrazuje uprchlické programy a zakazuje občanům sedmi muslimských států vstup na území USA.

Prezident potvrdil, že věří ve své vítězství v právním sporu ohledně vydaného nařízení. "Naneštěstí to vyžaduje určitý čas. Tuto bitvu vyhrajeme. Máme však také řadu jiných možností, včetně vydání zcela nového příkazu," dodal. Upozornil, že pokud by se pro nový příkaz skutečně rozhodl, mohl by ho vydat již v pondělí nebo v úterý.

Trump ve čtvrtek u odvolacího soudu v San Francisku utrpěl porážku, neboť tříčlenný senát odmítl obnovit platnost dekretu, který dříve pozastavil federální soud.

Trump nyní může do 14 dnů vyzvat odvolací soud, aby znovu přehodnotil čtvrteční verdikt, případně má možnost obrátit se s naléhavou žádostí na nejvyšší soud.