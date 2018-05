Washington - Americká vláda začala na pokyn prezidenta Donalda Trumpa vyšetřovat vliv dovozu automobilů na národní bezpečnost. To by mohlo vést k zavedení podobných cel, jaká Washington v březnu uvalil na ocel a hliník. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) by cla na dovoz aut mohla činit až 25 procent. Zpráva má dnes negativní dopady na akcie zahraničních automobilek a zahájení prověrky se stalo terčem kritiky z Německa, Japonska i Číny.

"Požádal jsem ministra (obchodu Wilbura) Rosse, aby zvážil vyšetřování ohledně dovozu aut, včetně užitkových vozů a náhradních dílů, aby se dal zjistit dopad na národní bezpečnost," uvedl americký prezident. Ministr Ross podle komuniké ministerstva okamžitě vyšetřování zahájil."Jsou důkazy, které naznačují, že dovoz ze zahraničí po desetiletí podrýval náš domácí automobilový průmysl," uvedl Ross. Slíbil přitom, že vyšetřování bude "důkladné, spravedlivé a transparentní". Trump na twitteru avizoval "velkou novinku pro naše skvělé americké výrobce aut, po mnoha desetiletích, kdy jsme přicházeli o práci kvůli jiným zemím".Trumpův postup může podle agentury Reuters mířit na Kanadu a Mexiko, aby je přiměl k ústupkům v jednáních o volném obchodu, jakož i na Japonsko a Evropskou unii jako vývozce aut do USA.Nová cla by podle Reuters mohla být obzvlášť bolestivá pro asijské automobilky, pro které Spojené státy představují klíčový trh. Akcie japonských automobilek Toyota a Honda a jihokorejské Hyundai po zprávě o zahájení vyšetřování oslabily zhruba o tři procenta. Dolů zamířily rovněž akcie německých automobilek Volkswagen, Daimler a BMW.Čína v reakci na zahájení vyšetřování uvedla, že je připravena bránit své zájmy. Japonsko vyjádřilo ohledně postupu USA "mimořádné" znepokojení. Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK) uvedla, že postup Spojených států hraničí s provokací. "Používat jako ospravedlnění národní bezpečnost je naprosto vykonstruované a přitažené za vlasy," řekl prezident DIHK Eric Schweitzer.Trump na setkání s představiteli automobilek v Bílém domě 11. května řekl, že se chystá dovoz některých vozidel zatížit dovozními cly 20 či 25 procent. Prezident podle zdrojů Reuters konkrétně kritizovaly německé výrobce za vývoz velkého množství aut do USA.Německé automobilky Volkswagen, Daimler a BMW mají v USA velké montážní závody. Spojené státy jsou pro německé výrobce druhým největším vývozním trhem po Číně. Auta a jejich díly jsou nejvýznamnější položkou příjmů Německa z exportu. Německé sdružení automobilového průmyslu již v březnu varovalo před obchodní válkou mezi USA a Evropou, ve které by podle něj prohráli všichni."Americkému automobilovému průmyslu se daří a vykazuje růst. Pokud víme, tuto ochranu nikdo nežádá, jen omezí nabídku a zvýší ceny," oponuje návrhům na cla John Bozzella, který stojí v čele obchodní skupiny Global Automarkers, zastupující Toyotu, Nissan, Hyundai a další výrobce. Argumentuje i tím, že loni bylo v USA vyrobeno 12 milionů aut.Spojené státy loni dovezly 8,3 milionu aut v hodnotě 192 miliard dolarů, z toho z Mexika 2,4 milionu, z Kanady 1,8 milionu, z Japonska 1,7 milionu, z Jižní Koreje 930.000 a z Německa 500.000. Současně USA vyvezly téměř dva miliony vozidel v hodnotě 57 miliard dolarů do celého světa, poznamenal Reuters.