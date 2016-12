New York - Zvolený americký prezident Donald Trump ukončil v sobotu v alabamském městě Mobile turné, při němž děkoval svým voličům za podporu. V projevu kritizoval současnou první dámu Michelle Obamovou za její výrok k volebnímu výsledku a z davu se při jeho výrocích o manželech Obamových ozývalo bučení.

Obamová v pondělní show s Oprah Winfreyovou v televizi CBS řekla, že si není jistá, zda volební vítězství jejího muže Baracka Obamy v minulosti nějak Američany inspirovalo, protože "teď vidí, co to je nemít žádnou naději". "Co svým dětem můžete dát, když jim nemůžete poskytnout naději?" řekla Obamová. Podle Trumpa musela mít výrokem o ztrátě naděje na mysli pocity lidí v minulosti.

Trump ale svou kritiku dále nerozváděl a naopak ocenil Obamovy za to, jak ho po volbách přijali v Bílém domě, avšak z davu se k tomu ozvalo bučení.

Donald Trump své stoupence v Mobile označil za "skutečné vlastence" a řekl, že mezi ně počítá i sebe. "My jsme opravdu lidé, kteří tuto zemi milují." Na podium s sebou přivedl alabamského senátora Jeffa Sessionse, kterého nominoval na ministra spravedlnosti a jemuž se dostalo ovací.

Jak poznamenala agentura AP, Trumpovo objíždění amerických států nebylo jen poděkování voličům, ale také jeho forma komunikace s veřejností po zvolení. Trump po volbách neuspořádal tradiční tiskové konference, poskytl jen několik rozhovorů a využívá spíš sociální sítě.

Tweet si neodpustil ani v sobotu večer, kdy reagoval na zabavení aparátu americké armádní výzkumné lodi v Jihočínském moři. Čína, jejíž námořnictvo přístroj minulý týden zabavilo, v sobotu oznámila, že ho Spojeným státům vrátí. Trump k tomu tweetoval, že "je neslýchané, že Čína krade americký výzkumný dron v mezinárodních vodách, vytahuje ho z vody a odváží do Číny". V první verzi tohoto tweetu, který později opravil, bylo slovo neslýchané - unprecedented - napsáno jako unpresidented. "Ať si ho nechají, nechceme zpět dron, který ukradli," napsal Trump.

Z Alabamy má Trump podle svých poradců odjet na své sídlo Mar-a-Lago v Palm Beach. Hodlá tam s rodinou strávit Vánoce a pobýt by tam měl až do Nového roku.