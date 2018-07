Washington - Za ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016 Ruskem nese osobní zodpovědnost ruský prezident Vladimir Putin. V rozhovoru s televizí CBS News to ve středu večer řekl americký prezident Donald Trump. Uvedl dále, že souhlasí s prohlášením šéfa amerických tajných služeb (DNI) Dana Coatse, podle nějž Rusko nadále představuje pro dění a volby v USA hrozbu.

Na otázku, zda odpovědnost za ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016 přičítá Putinovi, Trump odpověděl: "Ano. Podobně jako sebe považuji za zodpovědného za to, co se děje v této zemi. Odpovědnost by jistě padla na něj, protože stojí v čele země."

Coats v pondělí veřejně tlumočil varování amerických tajných služeb, že Rusko se nadále snaží ovlivňovat dění v USA, včetně nadcházejících parlamentních voleb chystaných na listopad.

"Je to odborník, zabývá se tím a dělá svou práci výborně. Danu Coatsovi bez výhrady věřím a když tvrdí, že to tak je, přijímám to," řekl Trump v rozhovoru se CBS News.

Trump na pondělním summitu v Helsinkách s ruským prezidentem Vladimirem Putinem prohlásil, že nevidí důvod, proč by se Rusko pokoušelo v roce 2016 ovlivnit americké prezidentské volby. Toto prohlášení vyvolalo ve Spojených státech údiv a pobouření. Po návratu do vlasti Trump vysvětlil, že se přeřekl, neboť ve skutečnosti chtěl říci, že Rusko do voleb zasahovalo.

Ve středu musel Bílý dům v půběhu dne vysvětlovat druhou obdobně kontroverzní prezidentovu reakci. Trumpova mluvčí Sarah Sandersová nakonec odmítla závěry médií, že si prezident Donald Trump myslí, že se Rusko již nevměšuje do vnitroamerických záležitostí.