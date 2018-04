Washington/Moskva/Londýn/Damašek - Americký prezident Donald Trump dnes vyzval na twitteru Rusko, aby se připravilo na americký útok na Sýrii. USA ho chystají jako odvetu za události v syrské Dúmě, kde podle opozičních zdrojů v sobotu syrská armáda použila chemické zbraně a zahynuly desítky lidí. Zatímco USA obviňují Damašek, Rusko tvrdí, že věc je třeba vyšetřit a nasazení chemických bojových prostředků dokázat. Světová zdravotnická organizace (WHO) má informace, že v Dúmě mělo příznaky vystavení toxickým chemikáliím až 500 lidí. V očekávání útoků na Sýrii vydala evropská agentura pro řízení letového provozu Eurocontrol varování leteckým společnostem pro lety ve východním Středomoří.

O tom, pro jaký typ útoku se USA rozhodnou, se zatím spekuluje. Většina zdrojů se shoduje, že Trump chce masivnější odvetu, než byla ta loňská za chemický útok na Chán Šajchún. Americká armáda tehdy ze svých lodí ve Středozemím moři vypálila na syrskou leteckou základnu 59 raket, ale Sýrie základnu rychle znovu zprovoznila. Bílý dům údajně bude usilovat o to, aby nynější reakce odradila syrský režim od dalšího použití chemických zbraní. Ministr obrany James Mattis ale podle serveru Politico požaduje, aby USA nejprve připravily širší strategii pro Sýrii.

Rusko dalo najevo, že bude americký útok považovat za válečný zločin. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že by akce mohla destabilizovat celý region a že Rusko stále podporuje "nezávislé a objektivní vyšetření" událostí v Dúmě. Kreml trvá na tom, že obviňování syrské armády z chemického útoku není založeno na faktech. Ruský velvyslanec v Libanonu Alexandr Zasypkin se odvolal na předchozí prohlášení vedení ruské armády, když řekl, že všechny rakety vypálené na Sýrii budou sestřeleny a že se bude útočit i na místa jejich odpalu.

"Rusko hrozí sestřelením všech raket vypálených na Sýrii. Připrav se Rusko, protože (rakety) přijdou, pěkné a nové a 'chytré'! Neměli byste být partnery toho Plynem Vraždícího Zvířete, které zabíjí vlastní lidi a raduje se z toho," tweetoval v odpověď Trump.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí vzkázala, že USA by měly své rakety zamířit na teroristy, ne na legitimní syrskou vládu. Naznačila přitom, že cílem útoku může být snaha zahladit stopy po událostech v Dúmě.

Rusko i USA si v úterý v Radě bezpečnosti OSN navzájem zablokovaly rezoluce k Dúmě. USA požadovaly, aby vyšetřovatelé také mohli pátrat po tom, kdo útok spáchal, zatímco ruský návrh tuto otázku chtěl ponechat na Radě bezpečnosti.

Trump kvůli situaci v Sýrii odřekl plánovanou návštěvu Latinské Ameriky.

WHO k útoku ze 7. dubna oznámila, že při něm zahynulo údajně více než 70 lidí, kteří se nacházeli ve sklepeních domů. Z nich 43 vykazovalo příznaky naznačující, že byli vystaveni vysoce toxickým chemikáliím. Při útoku byla prý zasažena také dvě zdravotnická zařízení. Symptomy zasažení chemikáliemi v podobě silného podráždění sliznic, selhání dýchání a narušení centrální nervové soustavy se projevily u 500 lidí. WHO má informace zprostředkované partnerskými zdravotnickými organizacemi, protože sama do oblasti přístup nemá.

K USA jsou připraveny připojit se někteří jejich spojenci. Francouzský prezident Emmanuel Macron ujistil, že případný odvetný útok bude zaměřen na chemické provozy syrské vlády. O účasti Británie se ale pochybuje. The Times napsal, že premiérka Theresa Mayová při úterním telefonátu s Trumpem požádala o další důkazy o útoku v Dúmě.

Agentura Eurocontrol už upozornila letecké společnosti, že v příštích 72 hodinách hrozí útok a problémy ve východním Středomoří. Některé aerolinky už změnily letové trasy svých strojů. Provozu Českých aerolinií se opatření zatím nedotkne.