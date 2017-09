Washington/Pchjongjang - Americký prezident Donald Trump vyvolal rozpaky nedělním tvrzením, že v Severní Koreji se tvoří dlouhé fronty u čerpacích stanic. Trumpova slova odkazující k přijetí zpřísněných sankcí včetně omezení dovozu ropy do KLDR se zjevně nezakládají na pravdě, napsal deník The Washington Post. Alespoň obyvatelé severokorejské metropole žádný zvýšený zájem o benzín či naftu nezaznamenali, dodal list.

Trump publikoval v sobotu další ze svých tweetů útočících na severokorejského diktátora Kim Čong-una, v němž mu v souvislosti s množícími se raketovými zkouškami přiřkl přezdívku Rakeťák.

"Včera (v sobotu) večer jsem mluvil s jihokorejským prezidentem Munem. Zeptal jsem se ho, jak se má Rakeťák. V Severní Koreji se tvoří dlouhé fronty na benzín. To je zlé!" napsal Trump.

Spojené státy minulý týden prosadily v Radě bezpečnosti OSN nové postihy proti severokorejskému režimu. Zamýšlené úplné zastavení dodávek ropy do KLDR však kvůli odporu Číny a Ruska neprošlo a Washington docílil pouze částečného omezení.

"Nevíme o žádných frontách u čerpacích stanic. Alespoň já jsem si ničeho nevšiml. Ptal jsem se několika Korejců a ti také nic neviděli," řekl washingtonskému deníku nejmenovaný cizinec žijící v Pchjongjangu.

Ve dvoumilionové metropoli KLDR je kvůli chabým ekonomickým možnostem místních obyvatel znatelně méně automobilů než v dalších asijských městech a místní pumpy zvládají poptávku nasytit bez větších problémů.

Přijaté sankce mají omezit dodávky ropy do země o třetinu proti stavu z minulých let, znalci poměrů však tvrdí, že Čína jako hlavní obchodní partner komunistického režimu dokáže najít způsob, jak dostat do KLDR dostatečné množství paliva.

Analytici oslovení washingtonským listem tvrdí, že sankce zřejmě nebudou mít dopad ani na běžnou spotřebu paliva a už vůbec ne na severokorejský raketový či jaderný program, jehož omezení bylo jejich hlavním cílem.