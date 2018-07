New York - Americký prezident Donald Trump zašel na summitu v Helsinkách dál, než kdokoli z jeho předchůdců: přijal vysvětlení nepřátelského zahraničního vůdce ke zjištění svých vlastních zpravodajských agentur, napsal americký list The New York Times (NYT) v komentáři k pondělnímu summitu Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Časopis Time v komentáři zase uvedl, že americký vůdce vypadal vedle Putina ponížený a slabý.

Trump na pondělní společné tiskové konferenci s Putinem mimo jiné uvedl, že nevidí žádný důvod, proč by Rusko zasahovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Tím ale podle demokratů i řady republikánu vyslovil nedůvěru v americké tajné služby, které o ruském vměšování nepochybují. Cílem kampaně bylo podle tajných služeb podkopat demokratický proces v zemi a pošpinit demokratickou kandidátku na prezidenta Hillary Clintonovou.

List The New York Times si všímá rovněž Trumpova prohlášení, že "nemá důvod nevěřit prezidentu Vladimiru Putinovi, když říká, že se Rusové nesnažili volby v roce 2016 ovlivnit". Americký prezident ale pokračoval ještě dál - odsoudil vyšetřování ministerstva spravedlnosti ohledně vazeb své kampaně na Rusko a označil ho za "katastrofu pro naši zemi" a agenta FBI, který o vyšetřování svědčil před Kongresem, označil za "hanbu pro naši zemi".

Americký prezident svým chováním, tentokrát v zahraniční politice, pobouřil podobně jako svými komentáři ohledně loňského dění v Charlottensvillu. Během tamních demonstrací najel dvacetiletý neonacista autem do davu odpůrců bělošských radikálů, zabil jednu ženu a dvě desítky osob zranil. Prezident následně prohlásil, že za násilí nesou odpovědnost obě strany, a vyvolal tím obrovskou vlnu kritiky. Nyní zase Trump porušil veškeré zvyklosti o tom, jak by se měl prezident chovat v zahraničí, dodal americký deník.

"Namísto toho, aby bránil Spojené státy proti těm, kteří by je mohli ohrozit, zaútočil na své vlastní občany a instituce. Namísto toho, aby se postavil Putinovi, protivníkovi s dobře zdokumentovanými záznamy o jeho krocích proti USA, bez jakýchkoli výhrad ho chválil," komentoval summit The New York Times. Dodal, že v souvislosti s jeho vystoupením v Helsinkách by si tak mnozí mohli položit otázku, která se kolem Trumpa vznáší již delší dobu: Má na něj něco Rusko?

Podle listu je rovněž zvláštní, že prezident kritizoval množství lidí doma ve Spojených státech, ale neřekl nic o ruské anexi Krymu, o agresivním chování Ruska vůči Ukrajině, o krvavé intervenci Moskvy v Sýrii či o údajné otravě bývalého ruského agenta na britském území.

"Ti, kdo znají prezidenta Trumpa dlouhá desetiletí, dosvědčí, že bývalý realitní magnát z New Yorku se nejvíce ze všeho obává dvou věcí: být ponížený a vypadat slabě. Na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se mu přihodilo obojí," uvedl k pondělní schůzce časopis Time. I když se setkání konalo na neutrální půdě ve Finsku, Putin podle amerického časopisu řídil následnou tiskovou konferenci, jako by byl hostitel. Hovořil jako první, jako první vyzval novináře k položení otázky. Během 46minutové tiskové konference Trump nijak nekritizoval ruskou anexi Krymu, nezmínil údajné zapojení Moskvy do použití nervového plynu na britském území a žádná kritika nezazněla ani ohledně pokusů Ruska zasahovat do prezidentských voleb v roce 2016. "Trump nebyl na summitu v Helsinkách nikde vidět a prezident z toho nemůže vinit nikoho jiného než sebe," uzavřel americký časopis.

Nad Trumpovým chováním se pozastavil i server Politico. "Prezident označil svou pondělní schůzku s ruským prezident Vladimirem Putinem za krok směrem ke světlejší budoucnosti, světové společenství to ale hodnotí jinak: Summit v Helsinkách byl ukázkou existence nového světového řádu," napsal. Trump totiž během své týden trvající cesty po Evropě celkově kritizoval americké přátele a označoval je za "nepřátele"(například v případě Evropské unie) a Rusko naopak vyzdvihoval jako natolik významné, že může soupeřit s USA.

Během "neskutečné tiskové konference" americký prezident podle serveru ukázal podřízenost Putinovi, když ho opakovaně odmítl kritizovat a naopak uvedl, že ho označil za "konkurenci", což myslel čistě jako kompliment.