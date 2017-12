Washington - Americký prezident Donald Trump v reakci na mráz, který sevřel sever a severovýchod Spojených států, na twitteru poznamenal, že by nebylo špatné využít globální oteplování. Ve svém tweetu rovněž kritizoval mezinárodní boj proti klimatickým změnám, v rámci kterého měly USA na rozdíl od ostatních zemí zaplatit biliony dolarů.

"Může to být nejstudenější Silvestr," napsal Trump. "Možná bychom mohli použít trochu toho starého dobrého globálního oteplování," dodal. Svůj tweet zakončil doporučením, aby se lidé pořádně oblékli.

Portál buzz.ie poznamenal, že to není poprvé, co Trump vtipkuje na téma klimatických změn. "V New Yorku mrzne a sněží - potřebujeme globální oteplování," napsal v roce 2012.

Trump letos v červnu oznámil, že Spojené státy odstoupí od pařížské dohody o ochraně klimatu. Za své rozhodnutí, jehož uskutečnění potrvá několik let, sklidil kritiku ve světě i v USA. Některá města, podniky i státy v USA se ale rozhodly, že klimatické ujednání budou i tak respektovat.

Trump nesouhlasí s teorií, že za růstem průměrné teploty na planetě stojí z velké části lidská činnost, pařížskou dohodu proto považuje za ohrožení pracovních míst a rozvoje průmyslu v USA.