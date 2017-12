Washington - Prezident Spojených států Donald Trump věří, že zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller rozplétající roli Ruska v loňských amerických volbách s ním bude jednat spravedlivě. Řekl to v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT). Prohlásil, že neví, jak dlouho bude Muellerovo vyšetřování pokračovat, ale že čím dříve skončí, tím méně to Ameriku poškodí. Trump jakoukoli spolupráci s Ruskem během své prezidentské kampaně důrazně odmítá a také Moskva popírá, že by se snažila americké volby ovlivnit.

"Žádná spolupráce nebyla. Ale věřím, že bude spravedlivý," řekl Trump na adresu Muellera. Uvedl rovněž, že do vyšetřování nijak nezasahuje, ačkoli na to jako prezident má právo. Přeje si ale, aby Mueller kauzu brzy uzavřel.

"Na zemi to vrhá velmi špatný stín a staví ji to do špatného světla," řekl prezident o vyšetřování. "Čím dříve to bude vyřešené, tím lépe," dodal.

The New York Times, který s prezidentem rozhovor vedl v jeho golfovém klubu na Floridě, kde tráví vánoční dovolenou, poznamenal, že odmítá, že by jakkoli s Ruskem během voleb spolupracoval. Během interview tento názor 16krát zopakoval, spočítal NYT. Trump rovněž zopakoval své dřívější tvrzení, že celá ruská kauza je dílem demokratů, kteří se touto lstí snaží vysvětlit a omluvit porážku demokratické prezidentské kandidátky Hillary Clintonové.

Mueller se už několik měsíců snaží odhalit případné vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb a jeho pozornost se stále více soustřeďuje na osoby v Trumpově okolí. Vznesl již obvinění proti lidem z Trumpova týmu poradců, vedle někdejšího poradce Michaela Flynna je to například i bývalý šéf Trumpovy volební kampaně Paul Manafort.

Během rozhovoru se Trump snažil význam spolupráce s Manafortem snížit. Prohlásil, že Manafort pro něj pracoval jen krátce a že v minulosti působil i v prezidentských kampaních Ronalda Reagana či neúspěšného kandidáta Johna McCaina.

Nezávisle na Muellerovi se ruské kauze věnují i výbory Kongresu USA, a to senátní výbor pro tajné služby, sněmovní výbor pro tajné služby a senátní výbor pro justici. Případ rozplétal ještě sněmovní výbor pro dohled a vládní reformy, ten se ale rozhodl svou účast na vyšetřování utlumit.