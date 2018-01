Washington - Americký prezident Donald Trump je přesvědčen o svém volebním vítězství v případě, že by se v roce 2020 o nejvyšší úřad ucházela populární herečka a moderátorka Oprah Winfreyová. Prezident to dnes řekl v Bílém domě při setkání se skupinou kongresmanů. Nemyslí si ale, že Winfreyová do volebního boje skutečně půjde.

O kandidatuře Winfreyové za Demokratickou stranu se v USA stále častěji spekuluje. Její nejbližší přítelkyně Gale Kingová dnes v televizi CBS řekla, že Winfreyovou tato myšlenka zaujala. Kandidaturu prý sice "aktivně nezvažuje", nicméně svou zemi miluje a chtěla by jí nějak sloužit.

Partner slavné moderátorky Stedman Graham o víkendu listu Los Angeles Times řekl, že Oprah bude "rozhodně" kandidovat, ale konečné slovo bude mít "americký lid".

Winfreyová sama dohady o své kandidatuře přiživila, když v Los Angeles v neděli přebírala na udílení filmových cen Zlatý glóbus zvláštní cenu za celoživotní přínos v oblasti filmu. V projevu se postavila za ženy ohrožené sexuálním násilím a konstatovala, že americké ženy musejí obsazovat řídící posty v zemi.

Třiašedesátiletá Winfreyová, která je považovaná za nejbohatší Afroameričanku minulého století, se proslavila hlavně svým televizním pořadem Oprah Winfrey Show, který se na obrazovkách v USA objevoval v letech 1986 až 2011.

Příznivci bohaté filantropky Winfreyovou v minulých letech bez úspěchu několikrát vyzývali, aby v prezidentských volbách kandidovala. V roce 2008 Winfreyová podpořila kandidaturu budoucího prezidenta Baracka Obamy.