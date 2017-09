New York - Americký prezident Donald Trump v projevu před Valným shromážděním OSN označil severokorejský režim za zvrácený a obvinil ho z bezohledné snahy získat jaderné zbraně. Uvedl, že pokud bude KLDR ohrožovat Spojené státy, ty nebudou mít jinou možnost, než Severní Koreu zcela zničit.

Trump rovněž poděkoval Číně a Rusku za podporu při prosazení sankcí vůči Pchjongjangu. Zároveň vyzval všechny státy, aby izolovaly severokorejský režim. Odsoudil každého, kdo do KLDR dodává zbraně.

USA podle Trumpa nemohou podporovat dohodu s Íránem

Spojené státy nemohou podporovat dohodu, která je zástěrkou pro rozvoj íránského jaderného programu. Ve všeobecné rozpravě na zasedání Valného shromáždění OSN to dnes řekl americký prezident Donald Trump. Režim v Íránu je podle něj vražedný a destabilizuje svět. Trump zároveň obvinil Teherán z podpory islámských radikálů.

Dohodu šesti velmocí s Íránem o kontrole jeho jaderného programu a zrušení protiíránských sankcí označil Trump za jednu z nejhorších dohod, na které USA přistoupily. Podle něj je jednostranná a ostudná.

USA podle Trumpa zastaví islámský radikalismus

USA zastaví islámský radikalismus, nemohou dopustit, aby rozvrátil celý svět. Ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN to dnes řekl americký prezident Donald Trump. Ocenil také postup proti skupině Islámský stát, za posledních osm měsíců se podle něj podařilo způsobit jí větší porážky, než za několik posledních let dohromady.

Trump v OSN rovněž prohlásil, že je třeba veřejně ukázat na státy, které podporují teroristické organizace jako jsou Al-Káida nebo Hizballáh.

Nekontrolovaná migrace podle Trumpa škodí na všech místech

Nekontrolovaná migrace škodí zemím, které uprchlíci opouštějí, i těm zemím, do kterých přicházejí. Na zasedání Valného shromáždění OSN to dnes řekl americký prezident Donald Trump. Zároveň vyzval k tomu, aby se migranti usídlili co nejblíže svých domovských zemí. Podle jeho slov je třeba se zasadit o to, aby se uprchlíci mohli do svých domovů vrátit.

Americký prezident také podotkl, že nekontrolovanou migraci často vyvolávají nízké příjmy lidí, kteří ze své vlasti odcházejí. Podle něj jsou často zájmy těchto lidí ignorovány.

Trump odsoudil situaci ve Venezuele

Socialistická diktatura ve Venezuele přivedla obyvatele tohoto státu na pokraj zkázy. Ve Valném shromáždění OSN to dnes řekl americký prezident Donald Trump. Podle něj je situace v této zemi zcela nepřijatelná a nelze stát stranou. Americký prezident vyzval k úplnému obnovení demokracie a politických svobod ve Venezuele.

Trump řekl, že USA jsou připraveny "k dalším akcím" ve Venezuele, pokud tamní vláda bude pokračovat v autoritářském způsobu řízení země. Podle něj není možné, aby Washington situaci pouze sledoval a nic neučinil.