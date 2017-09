New York - Donald Trump dnes v Organizaci spojených národů ostře kritizoval režimy Severní Koreje, Íránu a Venezuely. Odsoudil také islámské radikály a slíbil, že Spojené státy je zastaví. Ve svém prvním projevu ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN v úřadu amerického prezidenta, který dosáhl téměř trojnásobné délky proti běžně vyhrazené čtvrthodině, šéf Bílého domu rovněž varoval před nekontrolovanou migrací.

Trump v úvodu chválil hospodářskou situaci v USA a vyzýval ke spolupráci suverénních států v zájmu lepší budoucnosti světa. Od tohoto tématu přešel ke kritice severokorejského režimu, který označil za zvrácený a který obvinil z bezohledné snahy získat jaderné zbraně. Prezident varoval, že pokud bude KLDR ohrožovat Spojené státy a jejich spojence, nebudou mít USA jinou možnost, než Severní Koreu zcela zničit.

Trump rovněž poděkoval Číně a Rusku za podporu při prosazení sankcí vůči Pchjongjangu. Zároveň vyzval všechny státy, aby izolovaly severokorejský režim, a odsoudil každého, kdo do KLDR dodává zbraně.

Kritický byl americký prezident i k Íránu, který označil za zemi, jež se z prosperujícího státu změnila v hospodářsky rozvrácenou oblast, jejímž hlavním vývozním artiklem je násilí. Režim v Íránu je podle Trumpa vražedný a destabilizuje svět. Americký prezident přitom kritizoval například nepřátelský postoj Teheránu vůči Izraeli.

Šéf Bílého domu se vymezil také proti dohodě o kontrole íránského jaderného programu, kterou s Teheránem uzavřelo šest světových velmocí včetně USA, jež tehdy vedl Trumpův předchůdce Barack Obama. Trump dohodu označil za jednu z nejhorších, na které USA přistoupily, je prý jednostranná a ostudná. USA podle něj nemohou podporovat dohodu, která je pouhou zástěrkou pro rozvoj íránského jaderného programu. Teherán přitom v minulosti vždy popíral, že usiluje o sestrojení jaderné zbraně.

Americký prezident vyslovil znepokojení i ohledně vývoje ve Venezuele, kterou podle něj tamní socialistická vláda přivedla na pokraj zkázy. Trump označil situaci v této zemi za zcela nepřijatelnou a vybídl Venezuelany k úplnému obnovení demokracie a politických svobod. Řekl, že USA jsou připraveny "k dalším akcím" ve Venezuele, pokud tamní vláda bude pokračovat v autoritářském způsobu řízení země.

Trump se v projevu věnoval i islámskému radikalismu. Slíbil, že USA ho zastaví, a zároveň prohlásil, že je třeba veřejně ukazovat na země, které radikály podporují. Ocenil současně postup proti skupině Islámský stát: za posledních osm měsíců se podle něj podařilo způsobit jí větší porážky, než za několik posledních let dohromady.

Americký prezident se zmínil i o problematice nekontrolované migrace, která podle něj škodí zemím, které uprchlíci opouštějí, i těm zemím, do kterých přicházejí. Vyzval k tomu, aby se migranti usídlili co nejblíže svých domovských zemí. Podle jeho slov je třeba se zasadit o to, aby se uprchlíci mohli do svých domovů vrátit.

Trump se ve své řeči vůbec nezmínil o klimatických změnách. USA přitom čelí kritice za to, že stáhly svůj podpis pod klimatickou dohodou z Paříže. Americký prezident zato podle očekávání zopakoval, že USA jsou největším přispěvatelem na činnost OSN a vybídl k reformám světové organizace v zájmu zvýšení její efektivity.