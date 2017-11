Manila - Americký prezident Donald Trump dnes přicestoval do Manily, kde se zúčastní summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Jde o poslední zastávku jeho asijské cesty, která ho zavedla v minulých dnech také do Japonska, Jižní Koreje, Číny a Vietnamu. V Manile dnes tisíce demonstrantů protestovaly proti Trumpovi, policie proti nim nasadila vodní děla.

Trump se má sejít s filipínským prezidentem Rodrigem Dutertem. Do Manily přicestoval z Vietnamu, kde byl na summitu zemí Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC). Nastínil tam svou vizi budoucích obchodních vztahů USA s tímto regionem a několikrát si krátce promluvil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Dnes se má Trump zúčastnit slavnostní večeře pořádané u příležitosti 50. výročí vzniku Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN).

Demonstrace proti němu se konala několik hodin před večeří. Přišly na ni tisíce lidí, kteří se chtěli dostat k americkému velvyslanectví. Policie jim v tom zabránila s použitím vodních děl.

Lidé volali protiamerická hesla a někteří nesli plakáty s hesly jako Bojujte proti Trumpovi, Pryč s americkým imperialismem nebo Chraňme si národní suverenitu. Další pak pálili americké vlajky. Zasáhly proti nim policejní pořádkové oddíly vyzbrojené obušky a vodními děly.

Summit ASEAN začíná v pondělí a Trump se jej zúčastní. Podle agentury Reuters se očekává, že při schůzce s Dutertem se bude snažit vylepšit vztahy se vznětlivým filipínským vůdcem. Někteří členové Kongresu Trumpa před cestou žádali, aby se na Filipínách nevyhýbal tématu porušování lidských práv. Duterte vede krvavou kampaň proti obchodování s drogami. Od roku 2016, kdy se Duterte ujal funkce, při policejních protidrogových operacích zemřelo na 4000 lidí.

Do jaké míry bude vstřícný Duterte, není jasné. Dnes filipínský prezident řekl, že by bylo lepší územní spory kolem Jihočínského moře nechat být. Trump ve Vietnamu prohlásil, že by mohl být dobrým prostředníkem k urovnání tohoto konfliktu. Peking si nárokuje téměř celé Jihočínské moře, kudy vedou významné námořní trasy a pod jehož dnem se mohou nacházet velké zásoby ropy a zemního plynu. Nároky na určité oblasti si činí také Brunej, Filipíny, Malajsie, Tchaj-wan a Vietnam.

"Musíme být přátelé, horké hlavy by chtěly, abychom se postavili Číně a zbytku světa v tolika otázkách. Bude lepší se Jihočínského moře nedotýkat, nikdo si nemůže dovolit jít do války," prohlásil Duterte.

Filipíny jsou poslední zastávkou nynější Trumpovy asijské cesty, do USA se vrací v úterý.