Štrasburk - Změna v křesle prezidenta Spojených států, do něhož v pátek usedne Donald Trump, může Evopské unii prospět. Myslí si to někteří z českých europoslanců, které ve Štrasburku oslovila ČTK. Podle nich může Trumpův euroskeptický postoj pomoci EU se sjednotit a provést tak tolik potřebné unijní reformy.

"V tuto chvíli je Evropa ekonomický obr, ale politický trpaslík. Trumpův tlak na to, aby si Evropané zaplatili vlastní bezpečnost se dobře kombinuje s nedávno schváleným projektem zde v EP na evropskou obrannou unii," domnívá se europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL). Podle něj by právě evropská obranná unie mohla být transformátorem ekonomické síly na geopolitický vliv.

Podle poslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) by kritická slova Donalda Trumpa na adresu Evropy mohla unii více sjednotit. "Jeho postoj by měl být pro nás výzva, abychom se sjednotili," uvedla Šojdrová. Trump v nedávném rozhovoru s listy The Times a Bild přívítal, že Británie opouští EU. Řekl také, že podle něj z EU po Británii odejdou i další země.

Přes Trumpovy radikální názory je ale podle poslance Luďka Niedermayera (TOP 09 a Starostové) nutné s USA udržovat dobré vztahy. "V našem zájmu je, aby to transatlantické partnerství bylo opravdu silné, protože s žádnou jinou částí světa nesdílíme tolik hodnot a tolik zájmů," řekl Niedermayer. Dodal, že Evropa se ale musí také snažit být soběstačná, aby byla funkční a silnou částí světové ekonomiky a politiky.

I Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se domnívá, že Evropa by měla ve vztahu k USA zvolit strategii "uhlazení vztahů". "Dneska jsou ty vztahy dost vyhrocené, protože většina evropských politiků podporovala otevřeně (v amerických prezidentských volbách) Hillary Clintonovou. A Trump se to teď snaží evropským politikům vracet," myslí si Zdechovský. Obává se ale, že "levicovost Evropy" u Trumpa tvrdě narazí.

"Zdá se, že Spojeným státům, stejně jako Rusku, by lépe vyhovovala Evropa složená z jednotlivých národních států," myslí si poslanec Pavel Poc (ČSSD). Podle něj proto musí EU na Trumpovu protievropskou politiku reagovat, "jinak se jednoho dne probudíme v Evropě rozdělené do sfér vlivu Washingtonu a Moskvy, jako tomu bylo kdysi."

Podle poslance Petra Macha (Svobodní) by vládnoucí politici v EU měli vzít Trumpovo zvolení prezidentem pragmaticky na vědomí. "Trumpova vláda bude jednat spíš s jednotlivými členskými státy než s EU," uvedl Mach. Také v obchodní sféře se podle něj Trump zaměří spíš na vyjednání dohody o volném obchodu s Británií, než s EU," dodal Mach.

Budoucí vývoj unijních vztahů s USA si netroufl odhadnout Jaromír Štětina (TOP 09 a Starostové). "Nejsem vědma... Ale věřím, že americká demokracie je tak dospělá, že dokáže svého prezidenta uhlídat, kdyby šel do přílišných excesů, zejména v zahraniční politice," řekl Štětina.