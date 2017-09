Ženeva - Americký prezident Donald Trump útočí na svobodu tisku, která je základním kamenem ústavy Spojených států. V Ženevě to řekl vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn. Nedávná Trumpova kritika novinářů podle něj může představovat podněcování k nenávisti.

"To je naprosto neskutečné, když si pomyslíte, že svobodu tisku, nejen základní kámen ústavy USA, ale něco, co Spojené státy (ve světě) mnoho let obhajovaly, nyní napadá (americký) prezident," prohlásil Zajd podle agentury Reuters.

"Je to docela ohromující obrat. A v konečném důsledku nebezpečný," dodal komisař. Trump se hrdě označuje za bořitele tabu, to má ale podle komisaře důsledky, protože podobně smýšlející lidé se mohou cítit povzbuzeni k tomu, aby své útoky ještě vyostřili.

Trump minulý týden označil novináře za "opravdu nečestné lidi". Kritizoval tak, jak americká média informovala o nepokojích ve virginském Charlottesvillu, kde se v polovině srpna střetli příznivci a odpůrci krajní pravice.

Pravicoví radikálové se tehdy shromáždili, aby protestovali proti rozhodnutí města odstranit pomníky konfederačních generálů. Podle agentury AP šlo o největší setkání zastánců nadřazenosti bílé rasy za posledních deset letech. Po střetech s odpůrci jeden z neonacistů najel vozem do davu lidí, kde zabil dvaatřicetiletou Heather Heyerovou a dalších 19 lidí zranil.

Trump po násilnostech vyvolal kontroverzi výrokem, že odpovědnost za krveprolití nesou bělošští rasisté i jejich odpůrci. Teprve po tlaku médií Trump výslovně odsoudil násilí páchané stoupenci nadřazenosti bílé rasy.