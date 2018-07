Brusel - Severoatlantická aliance je nyní silnější než před dvěma dny, spojenecké země souhlasily s tím, že rychle zvýší své výdaje na obranu, řekl novinářům na závěr summitu NATO v Bruselu americký prezident Donald Trump. USA jsou podle něj alianci oddány a není třeba, aby jeho země NATO opouštěla, ačkoliv on má jako prezident možnost o takovém kroku rozhodnout.

Trump, který podle diplomatů dnes důrazně naléhal na rychlejší zvyšování obranných výdajů přinejmenším silných evropských ekonomik, si na tiskové konferenci pochvaloval "velmi úspěšný summit", který ukázal velkou jednotu. "Byly to skutečně fantastické dva dny. Ano, po určitou krátkou chvíli to bylo trochu tvrdé," připustil.

Partnerům v jednací místnosti prý řekl, že by byl "velmi nespokojený", kdyby státy své obranné výdaje podstatným způsobem nenavýšily. "USA platily obrovské částky, asi 90 procent nákladů NATO, nyní ostatní země začnou zvyšovat své příspěvky," prohlásil Trump.

Dnes své partnery nečekaně varoval, že USA si půjdou v obraně vlastní cestou, pokud přinejmenším silné evropské ekonomiky, tedy Německo, Francie, Itálie a Španělsko, nezačnou do ledna na obranu vydávat dvě procenta svého hrubého domácího produktu. To je cíl, kterého se státy NATO v roce 2014 zavázaly dosáhnout do deseti let, tedy do roku 2024. Nejde ovšem o příspěvek do společné alianční pokladny, ale o obranné rozpočty samotných členských států bloku. Česká republika nyní vydává okolo jednoho procenta, jako mnohé další země slibuje, že ke dvouprocentní hranici se dostane za šest let.

Spojenecké země se podle něj zavázaly zvýšit své obranné výdaje na dvě procenta HDP a půjdou i výš. "Bylo úžasné sledovat úroveň ducha v jednací místnosti," poznamenal. Americký prezident v posledních dnech opakovaně žádal do budoucna zvýšení až na čtyři procenta.

Merkelová: Závazek vůči NATO nakonec potvrdily všechny země

Všichni účastníci dnešní mimořádné schůzky špiček členských zemí Severoatlantické aliance svolané kvůli nečekanému požadavku USA ohledně zvýšení výdajů na obranu nakonec vyjádřili jasný závazek vůči NATO. V Bruselu to dnes na závěr jednání novinářům řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Podle agentury Reuters potvrdila, že americký prezident Donald Trump opět nadnesl požadavek, aby členské země více utrácely za obranu.

Trump podle diplomatických informací ČTK a Českého rozhlasu dnes přímo na jednání šéfů států a vlád NATO s prezidenty Ukrajiny a Gruzie nečekaně požadoval, aby alianční země zvýšily své obranné výdaje na dvě procenta hrubého domácího produktu už do ledna příštího roku.

Merkelová k tomu řekla, že o tomto požadavku se diskutuje už měsíce. "Dali jsme jasně najevo, že k tomu směrujeme," uvedla kancléřka.

Trump opakovaně Německo kritizuje za podle něj nedostatečné výdaje na obranu. Merkelová dnes zdůraznila, že Německo je druhým nejvyšším přispěvatelem aliance co do počtu vojáků.

Macron popřel dohodu zemí NATO o vyšších výdajích na obranu

Francie zvýší výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu do roku 2024, řekl dnes podle agentury Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron na summitu NATO v Bruselu. Soudržnost Severoatlantické aliance je podle něj možná jedině tehdy, když členské země ponesou finanční břímě spravedlivě. Macron také popřel, že by se špičky aliance na schůzce dohodly na zvýšení výdajů na obranu nad dvě procenta HDP.

Státy NATO se v roce 2014 domluvily, že do roku 2024 dostanou své obranné výdaje na dvě procenta HDP. Dosud to dohromady s USA splnilo jen osm zemí, Česko mezi nimi není. Francie nyní dává na obranu asi 1,8 procenta HDP. Americký prezident Donald Trump ale ve středu zopakoval, že všichni spojenci musejí nakonec na obranu vydávat čtyři procenta HDP.

Macron dnes podle agentury AP popřel, že by se spojenci na něčem takovém dohodli. "Včera (ve středu) bylo vydáno prohlášení. Potvrzuje cíl dvou procent do roku 2024. A to je vše," řekla hlava Francie.

Trump podle Macrona dal najevo oddanost Spojených států alianci i přes dříve vyjádřené pochyby. Debata na summitu se nesla v jiném duchu, než by se mohlo zdát z Trumpových kritických tweetů, dodal Macron. "Jednání byla velmi zdvořilá," uvedl šéf Elysejského paláce. Trump podle něj nevyhrožoval, že USA alianci opustí.

Trump žádá, aby země NATO rychle zvýšily výdaje na obranu

Americký prezident Donald Trump dnes přímo na jednání šéfů států a vlád zemí NATO s prezidenty Ukrajiny a Gruzie nečekaně vznesl požadavek, aby alianční země už do ledna příštího roku zvýšily své výdaje na obranu na dvě procenta svého hrubého domácího produktu (HDP). Plyne to z diplomatických informací ČTK a Českého rozhlasu.

Kvůli požadavku se následně na mimořádném jednání v Bruselu sešly špičky aliančních zemí už bez gruzínských a ukrajinských partnerů. Trump už ráno na twitteru zopakoval svou představu, že spojenci by na obranu měli perspektivně vydávat až čtyři procenta HDP.

Trump ale podle diplomatů nehovořil přímo o možnosti odchodu Spojených států z NATO, pohrozil prý jen blíže neurčeným "jednostranným postupem". To následně novinářům potvrdila i litevská prezidentka Dalia Grybauskaitéová. Podle dalšího informovaného diplomata americký prezident žádal, aby dvě procenta začaly v příštím roce vynakládat konkrétně nejsilnější evropské ekonomiky, tedy Německo, Francie, Španělsko a Itálie.

Americký prezident tak dnes obnovil svůj středeční útok, který směřoval v první řadě na Německo, jež podle něj žádá ochranu před Ruskem placenou Spojenými státy, zároveň však do Moskvy posílá miliardy za ruský plyn.

Trump opakovaně spojuje otázku bezpečnosti a obrany s gradujícím obchodním sporem mezi USA a Evropou. Udělal to i dnes ráno, když v další ze série poznámek na twitteru uvedl, že Spojené státy platí "desítky miliard dolarů, příliš moc dotují Evropu", ale na obchodu prý zároveň výrazně prodělávají.

Už v roce 2014 se na summitu ve Walesu spojenci dohodli, že do roku 2024 dostanou své obranné výdaje na dvě procenta HDP, letos by se na tuto hranici mělo podle aliančních údajů dostat osm zemí. Česko mezi nimi není, vynakládá jen slabě nad jedno procento.

Trump podle dobře informovaného zdroje dnes spojencům na setkání s prezidenty Ukrajiny a Gruzie pohrozil, že pokud do ledna všichni nezvýší výdaje na obranu na požadovaná dvě procenta, "nastane peklo". Podle jiného diplomata následně německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala k jednání jen lídrů 29 členských zemí doprovázených jedním ministrem, "aby se nehádali před partnery".