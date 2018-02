Washington - Americká vláda bude klást velký důraz na kontrolu prodeje zbraní a prověřování psychického stavu kupujících. Při setkání s delegací studentů a učitelů to v Bílém domě řekl prezident USA Donald Trump. Mezi jeho hosty byli i studenti a učitelé školy ve floridském Parklandu, kde minulý týden devatenáctiletý střelec zabil sedmnáct lidí.

"Prověrky budou velmi silné, velmi silný bude důraz na psychické zdraví," řekl prezident podle agentury Reuters. Trump vyslechl názory několika studentů, kteří byli očitými svědky střelby ve floridské škole. "Když jsem to vyslechl, musíme se do toho pustit," slíbil prezident návštěvníkům Bílého domu svou podporu.

"Není to už jen Parkland, je to celá Amerika. Je to každý student v každém městě," řekla Trumpovi studentka Ariana Kleinová, která střelbu v Parklandu přežila.

Podle Trumpa se americká vláda v úsilí o zpřísnění prodeje zbraní neomezí na slova, jak tomu bylo v minulosti. Podotkl nicméně, že vítá návrhy, aby pověřené osoby ve školách byly ozbrojeny, projdou-li speciálním školením. Zóny při amerických školách, kde se nesmějí nosit zbraně, by podle Trumpa měly být zrušeny. Své stanovisko zdůvodnil tvrzením, že policie většinou na místo střelby dorazí pozdě a zásah musí být okamžitý.

Besedě s asi 40 studenty, učiteli a rodiči byli kromě prezidenta přítomni viceprezident Mike Pence a ministryně školství Betsy DeVosová. Hosty bylo i několik dětí, které byly v roce 2012 svědky střelby ve škole Sandy Hook v Connecticutu v roce 2012.

Prezident o tragédii v Parklandu očividně zmírnil svůj dosud odmítavý postoj k omezení prodeje zbraní, když se stejně jako mocná Národní asociace držitelů zbraní (NRA) odvolával na druhý dodatek americké ústavy. V úterý se vyslovil pro schválení zákona, který by vyřadil z prodeje takzvané "bump stocks", tedy urychlovače palby měnící poloautomatickou zrbaň v automatickou. Návrhem se na jeho pokyn zabývá ministerstvo spravedlnosti.

Podle agentury AP se kromě toho skupina republikánských a demokratických senátorů zabývá návrhem zákona, který by zvýšil celostátní věkový limit pro nákup střelných zbraní z 18 na 21 let.

Studenti vyzvali floridské politiky k omezení prodeje zbraní

Tallahassee (USA) - Tisíce studentů ve středu dorazily k sídlu floridského zákonodárného shromáždění, aby přesvědčily místní politiky k přijetí přísnějších pravidel pro držení útočných zbraní. Byli mezi nimi i přeživší střelby ze střední školy v Parklandu, kde minulý týden rukou bývalého studenta Nikolase Cruze zahynulo 17 lidí. Studenti se domáhali mimo jiné zvýšení věkové hranice pro nákup zbraní, o němž uvažuje i prezident Donald Trump. Místní zákonodárci přislíbili, že zvýšení věku z 18 na 21 let zváží.

"Nikolas Cruz měl možnost si koupit útočnou pušku dřív, než si mohl koupit pivo," upozornil na zákony povolující koupi zbraní v mladším věku než konzumaci alkoholu Lorenzo Prado, jeden z přeživších studentů z parklandské školy. "Zákony této země selhaly," dodal podle agentury Reuters.

Stejně jako tisíce dalších studentů dorazil k budově floridského Kongresu, aby přesvědčil politiky o nutnosti změnit situaci. Účastníci akce přijeli v trikách vyjadřujících účast s oběťmi útoku. "Nezabíjejte naše děti, zabijte NRA," zněl nápis na jednom z řady transparentů, který kritizoval mocnou lobby majitelů zbraní, jež dlouhodobě blokuje snahy o přísnější pravidla prodeje.

Floridský zákonodárný sbor, ovládaný republikány, je dlouhodobě nakloněn volným pravidlům prodeje zbraní. Předseda Senátu Joe Negron dnes studentům přislíbil, že se zákonodárci "budou zabývat" návrhem na zvýšení věkové hranice pro prodej zbraní na 21 let, odmítl však říci, zda jej on sám či jeho republikáni podpoří. Demokraté toto opatření vesměs podporují, za což si vysloužili potlesk přítomných studentů.