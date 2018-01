Washington - Americký prezident Donald Trump si "velmi přeje" hovořit s vyšetřovatelem údajného ruského vměšování Robertem Muellerem, pozvání ale nepřišlo. Televizi CBS News to dnes řekl Trumpův právník Ty Cobb. Mueller se snaží nalézt stopy ruského vměšování do předloňských voleb prezidenta USA. Spolu s ním se kauzou zabývají tři kongresové výbory.

Trump chce za záležitostí udělat tečku a v Bílém domě se o jeho rozhovoru s Muellerem "aktivně diskutuje", řekl Cobb. Formální žádost od zvláštního vyšetřovatele ale prý zatím nedorazila.

Cobb je přesvědčen, že Muellerovo šetření na Trumpa a jeho úřad nebude mít žádný vliv. Očekává, že skončí během čtyř až šesti týdnů. Uznal, že je "víc než oprávněné", že se Muellerův tým snaží prozkoumat všechno, co ho zajímá.

Muellera prý zná dlouho a nepodezírá ho, že by na prezidenta chystal past. Mohla by spočívat v očekávání, že Trump bude mluvit v rozporu se zjištěnými důkazy. Takovou možnost by prý bylo hloupé nepřipouštět.

Sám Trump před týdnem řekl, že rozhovor s Muellerem nepovažuje za pravděpodobný. "Nikdo tajnou spolupráci (s Ruskem) na žádné úrovni nezjistil, tak se zdá nepravděpodobné, že by vůbec nějaký výslech byl," řekl Trump novinářům. "Uvidím, co bude," dodal.

Pátrání po ruském vlivu na volby se zatím týkalo několika prezidentových přímých spolupracovníků. Bývalý bezpečnostní poradce Michael Flynn a člen Trumpova volebního štábu George Papadopoulos se přiznali, že vyšetřovatelům FBI lhali. Někdejší šéf volebního štábu Paul Manafort a jeho kolega Richard Gates jakoukoli vinu popírají.