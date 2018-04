Washington - Americký prezident Donald Trump si od schůzky s Kim Čong-unem slibuje úspěch, který zajistí bezpečnost, mír a prosperitu na Korejském poloostrově, zbaveném jaderných zbraní. Trump o schůzce se severokorejským vůdcem, která se má podle prezidentových slov uskutečnit "v příštích týdnech", vyjadřoval na společné tiskové konferenci s japonským premiérem. Šinzó Abe zavítal do Trumpovy rezidence na Floridě.

"Jak víte, setkám se v příštích týdnech s Kim Čong-unem v příštích týdnech, abychom posoudili denuklearizaci Korejského poloostrova," řekl Trump. "Doufám, že tato schůzka skončí velkým úspěchem, s netrpělivostí na ni čekám. Bude to grandiózní událost pro Severní Koreu a grandiózní událost pro svět. Uděláme vše možné, aby to byl úspěch celého světa, a nejen USA či Jižní Koreje, Severní Koreje či Japonska," dodal.

Pohrozil, že ze schůzky odejde, pokud nepovede k výsledkům. "Pokud setkání, až tam budu, nebude plodné, zdvořile jej opustím," prohlásil Trump.

KLDR má podle Trumpa šanci přestoupit na cestu k lepší budoucnosti, pokud přivolí k úplnému, ověřitelnému a nezvratnému ukončení svého jaderného programu. Varoval také, že bude pokračovat kampaň maximálního tlaku na Pchjongjang, dokud se nezbaví jaderných zbraní.

S vyvíjením tlaku na KLDR souhlasil premiér Abe. Nelze podle něj přistoupit na žádné ústupky Pchjongjangu, dokud své jaderné zbraně nezničí a jaderný program neukončí.

Trump také přislíbil udělat vše možné pro osvobození Japonců, unesených a zadržovaných v KLDR.

Trump ve středu na twitteru potvrdil, že šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo navštívil Severní Koreu a setkal se tam s jejím vůdcem Kim Čong-unem v rámci příprav na chystaný americko-severokorejský summit. Trump minulý měsíc nominoval Pompea na funkci ministra zahraničí USA.

Prezident Spojených států Donald Trump a vůdce KLDR Kim Čong-un by se měli setkat koncem května nebo začátkem června. Místo setkání i další podrobnosti mají být podle stanice BBC dohodnuty.

Trump a Abe se v rezidenci Mar-a-Lago, označované v USA za "zimní Bílý dům", setkali již v úterý. Abe nyní oznámil, že se s Trumpem dohodli začít jednat o obchodních dohodách. Nicméně oba představitelé dali najevo odlišný pohled. Zatímco Japonsko by si přálo návrat Američanů k dohodě o volném obchodu s názvem Transpacifické partnerství (TPP), kterou USA loni vypověděly, Spojené státy podle Trumpa dávají přednost bilaterální dohodě.

Bloomberg spekuluje, že Trump a Kim se sejdou v Praze

Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, plánované na květen či červen, by se mohlo uskutečnit v některém z devíti měst včetně Prahy. Spekuluje o tom dnes agentura Bloomberg ve zprávě, která se odvolává na nejmenovanou osobu blízkou rozhovorům Trumpa s japonským premiérem Šinzó Abem na Floridě. Trump tam v úterý prohlásil, že v úvahu připadá pět míst, žádné ale nejmenoval. Pražský hrad odmítl informaci americké agentury komentovat.

Praha by jako jedno z možných míst summitu podle agentury Bloomberg mohla připadat v úvahu proto, že velvyslancem KLDR v České republice je Kimův strýc Kim Pchjong-il. Za další možná místa summitu označuje agentura Oslo, Helsinky, Stockholm, Ženevu, Varšavu, Ulánbátar, Bangkok a Singapur. V úvahu prý naopak nepřicházejí Peking, Pchjongjang, Soul nebo Pchanmundžom, který leží na hranici mezi Severní a Jižní Koreou.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se odmítl k informaci agentury Bloomberg vyjádřit. "Nebudu tuto zprávu jakkoli komentovat," řekl ČTK. Dodal, že Pražský hrad velmi dobře ví, jakým způsobem Trump postupuje vůči KLDR a že se chystá setkání na vysoké úrovni. Vstupovat jakýmkoli komentářem ale do jednání podle Ovčáčka zástupci Hradu nebudou. Mluvčí podotkl, že všeobecně platí, že Praha je nesmírně krásné a pohostinné město.

Trump v úterý při setkání s Abem vyjádřil naději, že se jeho setkání s Kim Čong-unem uskuteční, připustil ale, že k němu nemusí nutně dojít. Novináři se prý "docela brzy" dozvědí, kdy a kde se summit uskuteční.

Čtyřiašedesátiletý ambasador Kim Pchjong-il je podle jihokorejského tisku synem bývalého severokorejského diktátora a zakladatele komunistického režimu v KLDR Kim Ir-sena. Od nástupu do funkce velvyslance v ČR v roce 2015 se údajně příliš na veřejnosti nevyskytuje a jen málokterý jiný šéf diplomatické mise v Praze se s ním setkal.

Kim Pchjong-il byl od konce 70. let v podstatě jen v exilu na různých diplomatických postech v Evropě, aby nemohl zasahovat do politiky v KLDR, tvrdí jihokorejský tisk. U svého otce, který v KLDR vládl od 40. let do roku 1994, prý upadl v nemilost kvůli svému nevázanému životnímu stylu.

Loni se v soulských médiích objevily informace o tom, že poté, co byl v únoru 2017 v Malajsii otráven Kim Čong-nam, bratr severokorejského vůdce Kim Čong-una, může být velvyslanec Kim Pchjong-il dalším vražedným cílem. Praha údajně kvůli obavě z atentátu velvyslanci Kimovi věnuje zvýšenou pozornost.