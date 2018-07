Washington - Prezident Spojených států Donald Trump si nemyslí, že by se Rusko nadále pokoušelo zasahovat do vnitroamerických záležitostí. Informovala o tom agentura Reuters. Trumpovo dnešní komentář je ale v rozporu s hodnocením amerických tajných služeb, podle kterých se Moskva stále pokouší ovlivňovat volby v USA.

Trumpa se během dnešního zasedání kabinetu zeptal jeden z přítomných novinářů, zda jsou USA stále pro Rusko cílem. "Ne," odpověděl Trump.

Trump na pondělním summitu v Helsinkách s ruským prezidentem Vladimirem Putinem prohlásil, že nevidí důvod, proč by se Rusko pokoušelo v roce 2016 ovlivnit americké prezidentské volby. Toto prohlášení vyvolalo ve Spojených státech údiv a pobouření, neboť americké tajné služby nepochybují, že se Moskva do voleb vměšovala. Po návratu do vlasti Trump vysvětlil, že se přeřekl, neboť ve skutečnosti chtěl říci, že Rusko do voleb zasahovalo.