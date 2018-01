Londýn - Americký prezident Donald Trump občas píše na sociální síť twitter z postele, sociální média jsou prý pro něj způsobem obrany v éře falešných zpráv. Řekl to v rozhovoru s britskou televizí ITV odvysílaném v neděli večer, z něhož citovala agentura Reuters.

"Snad někdy také v posteli, někdy možná u snídaně nebo u oběda nebo cokoli, ale obecně vzato brzy ráno nebo večer... Přes den jsem velmi zaneprázděný," řekl Trump ke svému používání twitteru, který je jeho preferovanou formou komunikace s veřejností.

V rozhovoru s televizní stanicí ITV došlo také na obraz amerického prezidenta v Británii, kde vyvolal nevoli například sdílením obsahu protimuslimských médií, která na internet původně umístila místopředsedkyně britského krajně pravicového uskupení Britain First (Británie na prvním místě). Trump uvedl, že si myslí, že je v Británii "velmi populární". Dále deklaroval, že by po odchodu Británie z Evropské unie prosazoval obchodní smlouvu s USA.

Šéf Bílého domu hovořil také o vztazích se ženami. Na otázku ohledně kritiky zaznívající od některých žen ohledně jeho chování odpověděl, že ženy podporuje a mnohé z nich to chápou. Nepovažuje se však za feministu, to už by prý bylo příliš.