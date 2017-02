Washington - Americký prezident Donald Trump se nezúčastní tradiční galavečeře s novináři akreditovanými v Bílém domě. Oznámil to v sobotu americký prezident na svém twitterovém účtu. Trump v minulosti často kritizoval sdělovací prostředky, které obviňuje z šíření vylhaných zpráv.

Odmítnutí účasti na galavečeři, která se letos koná 29. dubna, zřejmě souvisí s pátečním incidentem, kdy Bílý dům zakázal zpravodajům několika významných amerických médií vstup na tiskovou konferenci prezidentova mluvčího. Podle listu The New York Times jde o událost, která je ve vztazích mezi kanceláří prezidenta USA a médii zcela mimořádná.

Proti pátečnímu postupu vůči novinářům podalo protest Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA), jehož členy jsou žurnalisté akreditovaní při prezidentském úřadu a které onu galavečeři každoročně pořádá.

"Nezúčastním se letošní večeře Sdružení zpravodajů Bílého domu. Prosím popřejte všem, ať se mají dobře a užijí si večer!" napsal bez dalších podrobností Trump v sobotu na svém twitterovém účtu.

Galavečeře s novináři pořádaná WHCA se koná již od roku 1920 a pro Bílý dům je jedním ze společenských vrcholů roku. Vedle zástupců médií se jí účastní i řada celebrit. Výtěžek ze vstupného putuje na dobročinné účely. V médiích je tato galavečeře, pořádaná vždy poslední sobotu v dubnu, hojně sledovaná. Koná se ve washingtonském hotelu Hilton.

Bílý dům v pátek na tiskovou konferenci neumožnil vstup zpravodajům listu The New York Times, televize CNN, listu The Los Angeles Times a zpravodajského serveru Politico. Na protest proti postihu kolegů se odmítli zúčastnit tiskové konference reportéři časopisu Time a tiskové agentury Associated Press.