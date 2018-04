New York - Americký prezident Donald Trump se v sobotu dostal do tvrdého sporu s redakcí listu The New York Times ohledně vyšetřování prezidentova osobního právníka Michaela Cohena. Advokát, označovaný dosud za oddaného Trumpova stoupence, čelí blíže neupřesněnému obvinění z nekalých obchodních praktik. Podle newyorského listu by Cohen výměnou za shovívavost soudu mohl vyšetřovatelům vyzradit citlivé informace o Trumpovi.

Vyšetřovatelé FBI nedávno při razii v Cohenově bytě a kanceláři zabavili velké množství dokumentů s advokát s nimi teď vede soudní spor, zda mají právo si je prohlédnout. Argumentuje tím, že policie by mohla porušit zákonem zaručené právo důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem, tedy mezi Cohenem a Trumpem.

Některá americká média tvrdí, že Cohenova dokumentace by prezidenta mohla vážně poškodit, dokonce víc, než dosavadní vyšetřování údajných kontaktů jeho volebního štábu s Ruskem.

Redaktorka The New York Times Maggie Habermanová v sobotním článku napsala, že Cohenova oddanost vůči Trumpovi možná skončí, aby se Cohen ochránil před přísným trestem za své obchodní aktivity. Existuje prý reálná možnost, že "Cohen, který má ženu a dvě děti a čelí obřím soudním poplatkům, ne-li přímo žalobě, může nakonec spolupracovat s vyšetřovateli, kteří se zajímají o jeho spolupráci s Trumpem".

Trump na twitteru označil Habermanovou za "třetiřadou reportérku". Novinářka, která je součástí redakčního týmu oceněného před několika dny Pulitzerovou cenou, je podle prezidenta "služkou Hillary" (Clintonové). Newyorský list používá jako své zdroje "opilecké nebo zdrogované zkrachovalce", lže a vymýšlí si, napsal Trump.

Redakce The New York Times na twitteru odpověděla, že za obsahem článku stojí a práci Habermanové si cení.