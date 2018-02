Washington - Americký prezident by přivítal platební neschopnost vlády, pokud by se Kongres nedohodl na imigrační reformě, která "zabrání pronikání zločinců do země". Donald Trump to dnes prohlásil na poradě v Bílém domě. Trumpův kabinet se v noci na pátek může ocitnout bez prostředků, pokud se kongresmani nedohodnou na dalším provizorním financování vládních úřadů. Demokraté, jejichž hlasy republikánská většina potřebuje, si ale kladou podmínky.

"Pokud nezměníme zákon, pokud se nezbavíme legislativních mezer, které těm zločincům umožňují pronikat do naší země a dál vraždit... pokud to nezměníme, ať je vláda bez peněz," prohlásil prezident. O vládních výdajích mělo být původně rozhodnuto loni v říjnu, kdy začal nový rozpočtový rok. Kvůli sporům mezi poslanci obou parlamentních stran bylo ale opakovaně schváleno jen provizorium - platnost toho zatím posledního vyprší v noci na pátek.

Demokraté a republikáni se nyní horečně snaží dojednat další dohodu, která by měla zajistit chod vládních úřadů alespoň do 23. března, napsala agentura Reuters. Poslanci Demokratické strany si kladou podmínku, že republikáni prodlouží platnost programu DACA, který chrání přistěhovalce bez práva pobytu, kteří přicestovali do USA jako děti. Bílý dům zase trvá na tom, že jakákoli dohoda o ochraně migrantů musí obsahovat i závazek financování zdi na hranicích s Mexikem.

Ve hře jsou podle amerických komentátorů i klíčové federální rozpočtové priority, zejména peníze pro Pentagon, financování boje s šířením drog nebo prostředky pro likvidaci následků živelních pohrom. Ani o těchto otázkách mezi parlamentními stranami nepanuje v hluboce politicky rozděleném Kongresu shoda.

Podle dnešního prohlášení ministra obrany Jima Mattise neustálá provizoria ve financování armády snižují její bojeschopnost a brzdí modernizaci výzbroje. Podle republikánů by součástí dohody o financování vlády mohlo být ujednání, že aspoň Pentagon dostane peníze na celý příští rok. "Nemůžeme vyhrávat zítřejší války s včerejšími zbraněmi," řekl Mattis kongresmanům.