Washington - Návštěva izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který se dnes v Bílém domě setká s prezidentem Donaldem Trumpem, je příslibem vzniku společné fronty proti Íránu, pokrok v zablokovaném mírovém řešení izraelsko-palestinského sporu ale nelze očekávat. Předpokládají to komentátoři, kteří si všímají i toho, že pětidenní cesta bude pro Netanjahua zřejmě vítanou změnou prostředí, neboť premiér se ve vlasti potýká s několika korupčními kauzami.

Vrcholem cesty do USA je dnešní jednání s Trumpem, který si vysloužil sympatie židovského státu rozhodnutím přemístit americké velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma na 70. výročí založení státu Izrael, které připadá na letošního 14. května. Trumpovo rozhodnutí kvůli nevyjasněnému statusu města, jehož východní část si nárokují Palestinci, vyvolalo ostré protesty zejména v arabsko-muslimském světě. Kritizovala ho ale i Evropská unie.

Trump izraelského premiéra v Bílém domě přivítá v poledne místního času (18:00 SEČ), poté je v plánu společný pracovní oběd. Netanjahu by měl podle Trumpova programu prezidentovo sídlo opustit okolo 15:20 místního času (21:20 SEČ).

Hlavními body jednání budou zcela jistě otázka mírového soužití s Palestinci a také přístup k Íránu, který Izraelci považují za úhlavního nepřítele. Zatímco posun v řešení sporu s Palestinci se od dnešní schůzky nečeká, sám Trump, jak připomněla AP, dosud ani žádný vlastní mírový plán nepředstavil, v postoji k Teheránu by ke sblížení dojít mohlo.

Trump dlouhodobě kritizuje mezinárodní dohodu s Íránem z roku 2015, ve které se Teherán zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení s ním spojených sankcí. I přes kritiku, která na adresu Teheránu z Washingtonu zní, považuje Izrael americký postup za příliš volný. Jako jednu z obav uvádí Izrael americký souhlas s rostoucí íránskou přítomností v Sýrii, kde Teherán podporuje syrského prezidenta Bašára Asada. Izrael také s nelibostí sleduje rostoucí íránský vliv v Libanonu, který stejně jako Sýrie s Izraelem sousedí.

Netanjahu, kterého v pátek v případu ovlivňování zpravodajství vyslechla policie, přicestoval do USA o víkendu. V úterý premiér promluví na výroční konferenci Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC), který je hlavní proizraelskou lobbistickou skupinou v USA, poté ho čeká ještě několik schůzek v Kongresu.

Ve středu Netanjahu vystoupí na ekonomickém fóru ve Washingtonu a následně odletí do New Yorku, kde si ve čtvrtek v tamní centrále OSN prohlédne výstavu o Jeruzalému. Poté odletí zpět do Izraele.